T1聯盟／魔獸來台推手蘇翊傑宣布離隊 預告反擊抹黑他的人

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月宣布「魔獸」霍華德 （Dwught Howard）重磅加盟，在台颳起一陣魔獸旋風。一手促成此事的前雲豹總經理蘇翊傑今日在個人社群自曝，其實從去年12月底就離開雲豹隊高層，如今則正式離隊。

桃園雲豹去年12月18日回到主場出賽，魔獸該場比賽卻未上場，引發大批球迷不滿，甚至投訴消保官。蘇翊傑也辭去總經理職位，重拾球員身分，但只打3場就因傷無法再上場。

蘇翊傑凌晨在個人IG宣布離隊，他遺憾自己無法對球隊做出更多貢獻，也感謝一路上幫助和支持他的人。他說：「年後春節…沒多久，我因為傷勢就沒有再到球隊去了，偶爾去球場當啦啦隊，不過礙於身材無法加入電豹女，但看著這兩季電豹女們在舞蹈、直播等等的成長，很為妳們開心，要繼續加油。」

此外蘇翊傑透露不在球隊的時間，都在忙自己想做的事，包含「籌備品牌、貿易學習等等，我很開心也努力著」；並且特別感謝雲豹兩位老闆--Johnny哥與Kevin哥，「這會是人生一段很美好的回憶」。

值得一提的是，蘇翊傑在文末強調將回擊抹黑他的人，預告絕對會有動作，「之前我礙於球團發展不想回擊，但現在不一樣囉，我會還給你們的！敬請期待。」