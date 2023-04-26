快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／魔獸來台推手蘇翊傑宣布離隊 預告反擊抹黑他的人

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇翊傑。 圖／桃園雲豹隊提供
蘇翊傑。 圖／桃園雲豹隊提供

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月宣布「魔獸霍華德 （Dwught Howard）重磅加盟，在台颳起一陣魔獸旋風。一手促成此事的前雲豹總經理蘇翊傑今日在個人社群自曝，其實從去年12月底就離開雲豹隊高層，如今則正式離隊。

桃園雲豹去年12月18日回到主場出賽，魔獸該場比賽卻未上場，引發大批球迷不滿，甚至投訴消保官。蘇翊傑也辭去總經理職位，重拾球員身分，但只打3場就因傷無法再上場。

蘇翊傑凌晨在個人IG宣布離隊，他遺憾自己無法對球隊做出更多貢獻，也感謝一路上幫助和支持他的人。他說：「年後春節…沒多久，我因為傷勢就沒有再到球隊去了，偶爾去球場當啦啦隊，不過礙於身材無法加入電豹女，但看著這兩季電豹女們在舞蹈、直播等等的成長，很為妳們開心，要繼續加油。」

此外蘇翊傑透露不在球隊的時間，都在忙自己想做的事，包含「籌備品牌、貿易學習等等，我很開心也努力著」；並且特別感謝雲豹兩位老闆--Johnny哥與Kevin哥，「這會是人生一段很美好的回憶」。

值得一提的是，蘇翊傑在文末強調將回擊抹黑他的人，預告絕對會有動作，「之前我礙於球團發展不想回擊，但現在不一樣囉，我會還給你們的！敬請期待。」

蘇翊傑 魔獸 霍華德

相關新聞

T1聯盟／魔獸來台推手蘇翊傑宣布離隊 預告反擊抹黑他的人

T1聯盟桃園永豐雲豹隊去年11月宣布「魔獸」霍華德 （Dwught Howard）重磅加盟，在台颳起一陣魔獸旋風。一手促成此事的前雲豹總經理蘇翊傑今日在個人社群自曝，其實從去年12月底就離開雲豹隊高層

T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤

台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤...

T1聯盟／季後賽演28分驚天逆轉！太陽二度延長賽力退英熊續命成功

T1聯盟季後挑戰賽今天登場，台啤英熊浪費最多28分領先，被主場的台中太陽追平，雙方更激戰到2度延長，太陽在洋將萊斯44分...

T1聯盟／確定有頒獎典禮！秘書長曝時間點

T1聯盟例行賽全部結束，今天開始季後挑戰賽賽程，預計下月底產生新一季總冠軍球隊，聯盟秘書長張樹人透露，今年確定會有年度頒...

PLG／票數完全碾壓！林書豪連4周奪MVP

3月已摘下月MVP的「哈佛小子」林書豪，兩天前碰新北國王隊繳出瘋狂的50分「大三元」，且一口氣刷新半場最高得分紀錄、本土...

T1聯盟／季後賽開戰 兩外籍國際裁判加入執法

T1聯盟季後挑戰賽今天開打，因應季後賽高張力的賽事內容，T1聯盟今天宣布，聘請FIBA認證的2位外籍國際裁判共同執法；季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦