T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤

台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤英熊，季後挑戰賽扳平戰局，周四將到英熊主場天母體育館決一死戰。扮演太陽板凳暴徒的蘇奕晉強調，壓力在對手身上，平常心迎接周四的對決。

太陽第二節最多落後28分，靠第三節37：18攻勢回到戰局，二度延長更守下主場勝利。除洋將萊斯44分、12籃板、11助攻、6抄截的「大三元」演出，蘇奕晉第四節拿9分、兩次延長賽攻7分，板凳出發貢獻21分、11籃板，和同是替補轟下18分的盧冠軒、先發出賽48分鐘攻下22分的陳文宏一起扮演獲勝功臣。

上半場打得綁手綁腳，蘇奕晉透露中場休息時教練提醒大家「壓力不要那麼大」，球員彼此也有開會提醒，「當最後一場在打，不要那麼有壓力。」

繳出「雙10」數據的他將好表現獻給全隊，「我也是要謝謝隊友，製造包夾分出來，空檔我就盡量把握。」

季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽排名第4的英熊先帶1勝，今天太陽演出瘋狂逆轉扳平戰局，周四晚上7點將回到英熊主場天母體育館進行驟死戰，勝隊才能取得挑戰龍頭新北中信特攻的機會。

蘇奕晉強調，已經「把壓力丟還給台啤」，周四仍是平常心面對。

英熊今天以洋將柯歐斯37分最高，但他正規賽錯失絕殺機會；蔣淯安23分、14助攻是英熊本土最高，但延長賽提前犯滿，沒能助隊直接搶下晉級資格。