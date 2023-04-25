快訊

花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

北市驚傳墜樓！父親開管委會獨留女童在家 她掛7樓窗外墜地不治

陳玉珍牽線！郭台銘現身藍委餐敘 還帶「這2人」出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽洋將萊斯（左）完成44分「大三元」。圖／T1聯盟提供
太陽洋將萊斯（左）完成44分「大三元」。圖／T1聯盟提供

台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤英熊，季後挑戰賽扳平戰局，周四將到英熊主場天母體育館決一死戰。扮演太陽板凳暴徒的蘇奕晉強調，壓力在對手身上，平常心迎接周四的對決。

太陽第二節最多落後28分，靠第三節37：18攻勢回到戰局，二度延長更守下主場勝利。除洋將萊斯44分、12籃板、11助攻、6抄截的「大三元」演出，蘇奕晉第四節拿9分、兩次延長賽攻7分，板凳出發貢獻21分、11籃板，和同是替補轟下18分的盧冠軒、先發出賽48分鐘攻下22分的陳文宏一起扮演獲勝功臣。

上半場打得綁手綁腳，蘇奕晉透露中場休息時教練提醒大家「壓力不要那麼大」，球員彼此也有開會提醒，「當最後一場在打，不要那麼有壓力。」

繳出「雙10」數據的他將好表現獻給全隊，「我也是要謝謝隊友，製造包夾分出來，空檔我就盡量把握。」

季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽排名第4的英熊先帶1勝，今天太陽演出瘋狂逆轉扳平戰局，周四晚上7點將回到英熊主場天母體育館進行驟死戰，勝隊才能取得挑戰龍頭新北中信特攻的機會。

蘇奕晉強調，已經「把壓力丟還給台啤」，周四仍是平常心面對。

英熊今天以洋將柯歐斯37分最高，但他正規賽錯失絕殺機會；蔣淯安23分、14助攻是英熊本土最高，但延長賽提前犯滿，沒能助隊直接搶下晉級資格。

台啤英熊 大三元 新北中信特攻

延伸閱讀

T1聯盟／季後賽演28分驚天逆轉！太陽二度延長賽力退英熊續命成功

T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

PLG／林書豪狂飆50分「大三元」紀錄日 鋼鐵人退國王收8連勝

T1聯盟／胡瓏貿8記三分彈射下太陽 衛冕軍海神闖季後賽

相關新聞

T1聯盟／季後賽演28分驚天逆轉！太陽二度延長賽力退英熊續命成功

T1聯盟季後挑戰賽今天登場，台啤英熊浪費最多28分領先，被主場的台中太陽追平，雙方更激戰到2度延長，太陽在洋將萊斯44分...

T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤

台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤...

T1聯盟／確定有頒獎典禮！秘書長曝時間點

T1聯盟例行賽全部結束，今天開始季後挑戰賽賽程，預計下月底產生新一季總冠軍球隊，聯盟秘書長張樹人透露，今年確定會有年度頒...

PLG／票數完全碾壓！林書豪連4周奪MVP

3月已摘下月MVP的「哈佛小子」林書豪，兩天前碰新北國王隊繳出瘋狂的50分「大三元」，且一口氣刷新半場最高得分紀錄、本土...

T1聯盟／季後賽開戰 兩外籍國際裁判加入執法

T1聯盟季後挑戰賽今天開打，因應季後賽高張力的賽事內容，T1聯盟今天宣布，聘請FIBA認證的2位外籍國際裁判共同執法；季...

籃球／林書豪針灸御醫恐為「密醫」中醫師：施針訓練最少7年

台裔前NBA球星林書豪在台灣PLG職籃聯盟打球賽，但近日他於個人IG動態貼出接受針灸治療的影像，同時標記為他針灸的店家與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦