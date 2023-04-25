聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／萊斯「大三元」助太陽續命 蘇奕晉：壓力丟還給台啤
台中太陽今天在主場演出驚天逆轉，克服最多28分落後，在洋將萊斯44分「大三元」領軍下在二度延長賽以138：130力挫台啤英熊，季後挑戰賽扳平戰局，周四將到英熊主場天母體育館決一死戰。扮演太陽板凳暴徒的蘇奕晉強調，壓力在對手身上，平常心迎接周四的對決。
太陽第二節最多落後28分，靠第三節37：18攻勢回到戰局，二度延長更守下主場勝利。除洋將萊斯44分、12籃板、11助攻、6抄截的「大三元」演出，蘇奕晉第四節拿9分、兩次延長賽攻7分，板凳出發貢獻21分、11籃板，和同是替補轟下18分的盧冠軒、先發出賽48分鐘攻下22分的陳文宏一起扮演獲勝功臣。
上半場打得綁手綁腳，蘇奕晉透露中場休息時教練提醒大家「壓力不要那麼大」，球員彼此也有開會提醒，「當最後一場在打，不要那麼有壓力。」
繳出「雙10」數據的他將好表現獻給全隊，「我也是要謝謝隊友，製造包夾分出來，空檔我就盡量把握。」
季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽排名第4的英熊先帶1勝，今天太陽演出瘋狂逆轉扳平戰局，周四晚上7點將回到英熊主場天母體育館進行驟死戰，勝隊才能取得挑戰龍頭新北中信特攻的機會。
蘇奕晉強調，已經「把壓力丟還給台啤」，周四仍是平常心面對。
英熊今天以洋將柯歐斯37分最高，但他正規賽錯失絕殺機會；蔣淯安23分、14助攻是英熊本土最高，但延長賽提前犯滿，沒能助隊直接搶下晉級資格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言