T1聯盟／季後賽演28分驚天逆轉！太陽二度延長賽力退英熊續命成功

T1聯盟季後挑戰賽今天登場，台啤英熊浪費最多28分領先，被主場的台中太陽追平，雙方更激戰到2度延長，太陽在洋將萊斯44分、12籃板、11助攻、6抄截全能數據發揮下，硬是以138：130逆轉英熊，續命成功。

季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽排名第4的英熊先帶1勝，今天太陽演出瘋狂逆轉扳平戰局，周四晚上7點將回到英熊主場天母體育館進行驟死戰，勝隊才能取得挑戰龍頭新北中信特攻的機會。

開賽蔣淯安前6分鐘3投3中，個人7分進帳帶動球隊一波19：9攻勢，瓊斯飆進外線、黃聰翰3罰2中後領先更達到32：18，首節就取得36：24領先；第二節英熊再打出10：2攻勢，差距擴大到20分，7分26秒太陽外籍教練加維納（Chris Gavina）又因不滿哨音遭吹技術犯規。英熊最多領先到28分，太陽雖靠明星賽三分球大賽冠軍盧冠軒連飆3記外線追分，英熊半場仍握有71：51優勢。

英熊前兩節打完柯歐斯、瓊斯和蔣淯安得分就達兩位數，但第三節出現多達9次失誤，加上太陽在外援莫爾特里14分領軍下反撲，洋將萊斯「3分打」後差距已縮小到85：89，讀秒階段陳文宏投進底角外線後更助太陽追到88：89。

太陽第三節打出單節37：18攻勢，第四節9分45秒蘇奕晉飆進外線後更助太陽超前；開節前2分鐘都沒得分的英熊直到塔壁罰球才終結得分荒，但一度取回的領先在太陽萊斯、陳文宏連飆外線後又失守，不過蔣淯安和朱億宗也回敬三分球，英熊再度回到領先。

3分39秒太陽洋將莫爾特里領到畢業證書，不過萊斯「3分打」助隊106：106追平，比賽後段也持續緊咬比數。最後53秒，李啟瑋2罰都把握，英熊再取得112：110，46秒萊斯再追平；柯歐斯22.9秒為英熊投進致勝三分彈，但萊斯外線出手遭犯規，最後9秒三罰都把握，比數再到115：115。

柯歐斯最後一擊遭包夾下沒有出手機會，最後出手球沒碰框，比賽進入延長賽。

太陽延長賽靠蘇奕晉先進球，2分38秒萊斯再飆外線，太陽打出一波7：1攻勢，蔣淯安又錯失2罰機會，但最後30秒李啟瑋飆進外線後又差距又追到121：123，萊斯最後26秒兩罰也沒把握，最後10秒塔壁「拖車」放進追平球，萊斯又沒投進最後一擊，比賽進入二度延長。