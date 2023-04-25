T1聯盟／確定有頒獎典禮！秘書長曝時間點

T1聯盟例行賽全部結束，今天開始季後挑戰賽賽程，預計下月底產生新一季總冠軍球隊，聯盟秘書長張數人透露，今年確定會有年度頒獎典禮，聯盟已經預訂好場地，預定6月初登場。

邁入第2個賽季的T1聯盟，年度獎項球迷票選第一階段20日已截止，完全以球迷投票產生的年度人氣球星也正式出爐，由新北中信特攻「黑豹」阿巴西擊敗NBA巨星「魔獸」霍華德和隊友謝亞軒等，登上人氣王寶座。

阿巴西季抱走年度最佳新人並入選年度第一隊，本季表現全方位升級，累計出賽28場，場均貢獻19.1分、5.9籃板、2.4助攻、1.4抄截，不僅是本土得分王，更於本季成為聯盟首位達成1000分的本土球員，除先摘下人氣王，年度MVP、最佳第一隊等都是熱門候選人。

T1聯盟秘書長張樹人表示，已經進入後疫情時代，今年聯盟確定會舉辦頒獎典禮，預計下月底總冠軍賽全部結束後舉行。

目前年度獎項球迷票選第二階段仍在進行，票選項目包括年度最有價值球員、年度最佳外援與SONY年度最佳新人，投票截至27日。