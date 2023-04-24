PLG／衛冕軍壓軸主題周穿綽號球衣 混血男神鳳小岳開球

挑戰PLG連3冠的台北富邦勇士隊，連續3年晉級季後賽，5月6日和7日例行賽分別對戰「哈佛小子」林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人隊及桃園璞園領航猿隊，球團今天宣布由momo冠名力挺絢麗打造「愛的mo力轉圈圈」主題周，讓球迷們母親節前夕沉浸於幸福的泡泡裡感受愛情魔力，5月7日更邀請「混血男神」鳳小岳擔任開球嘉賓。

勇士連續三年與momo購物網打造主題周，適逢例行賽壓軸邀請到「混血男神」鳳小岳來到勇士主場。鳳小岳在演藝圈縱橫十多年，帶給觀眾許多令人印象深刻的作品，包含早期的電影《九降風》、《艋舺》、《女朋友。男朋友》，到近年爆紅的電視劇《華燈初上》。除了影劇作品外，鳳小岳也跨足音樂，預計今年推出個人新專輯，5月7日進場的勇士球迷們有機會搶先聽鳳小岳的全新創作單曲。

勇士球員「愛的mo力轉圈圈」主題周將穿上綽號主題球衣，綽號球衣已成為勇士歷年來最具指標性的主題球衣，今年延續慣例推出，陣中有多位新加盟的球員，專屬綽號首次亮相，包含洋將強森選擇雙胞胎兒女的名字「CJ LEA」，簡廷兆和洪楷傑則是「TJ」和「KJ」，陳范柏彥選擇英文名「PHIL」，原為「MIKE」的洋將辛特力改為「PAX+KOA」，獻給一雙兒子。

「愛的mo力轉圈圈」主題周特別與高人氣飾品品牌跨界推出兩款限量手鏈，限量贊助每日1500份進場贈品手鍊，讓球迷「戴上飾品，生活就是假期」；球團也準備包括面膜、保濕精萃雙粉底精華試用包及momo女神節限定刮刮卡等，數量有限送完為止。