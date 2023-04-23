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PLG／兄弟對決都不想輸！林書豪還遭弟弟一腿「中蛋」倒地

聯合新聞網／ 綜合報導
林書緯(左)與林書豪對決，發生蛋襲事件。 新北國王隊提供
林書緯(左)與林書豪對決，發生蛋襲事件。 新北國王隊提供

新北國王今天作客高雄鋼鐵人隊，國王林書緯本季第三度與哥哥鋼鐵人林書豪對決，且是兩人首度在高雄面對面，兩人都不想輸的情況下，對決相當火爆，第二節快結束時，林書緯一次上籃進攻，正好林書豪在前阻擋，林書緯伸腳就踢中林書豪腹部下方，讓林書豪倒地哀嚎，林書緯雖馬上就關心哥哥傷勢，但林書豪賽後說了中場他告訴弟弟，「你踢到我那邊了。」

林書豪雖受到弟弟「蛋襲」，不過，除了上半場攻下32分，打破P聯盟半場得分紀錄外，他在下半場更為神勇演出，全場攻下50分、11助攻、10籃板的超級「大三元」，也追平聯盟單場得分紀錄， 提前犯滿畢業，最終仍率隊打敗弟弟所屬的國王隊，贏得8連勝。兩人本季對決，林書豪後來居上以二勝一負領先。

據《壹蘋新聞網》報導，賽後記者會有媒體詢問林書豪這球狀況，他回答說，「你有看到他踢到我哪裡嗎？所以很痛啊！」不過，得知弟弟林書緯誇他今天的表現像詹姆斯，林書豪則說，「我待會要跟弟弟一起吃飯，我要告訴他永遠不要拿我跟詹姆斯一起攤在陽光下！」

記者會 兄弟

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