T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬
台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊洋將柯歐斯，今晨與美國籍妻子赴台北市信義區某夜店飲酒，與不認識的美籍男子口角，在店外徒手互毆；雙方不提告傷害，警方帶回3人依社會秩序維護法函送。
有關球團洋將柯歐斯於信義區夜店外事件，台啤英熊球團聲明如下：
台啤英熊外籍球員柯歐斯Michael Qualls，今(23)日清晨與妻子和一眾友人前往信義區夜店，於店內期間柯歐斯妻子遭受到言語羞辱與肢體傷害，造成妻子身上多處瘀傷與唇齒傷害，球員柯歐斯當下護妻心切與對方發生衝突，隨即由警員介入處理。
球團強烈譴責暴力行為，對此嚴正呼籲，請球迷朋友維持理性，切勿傷害球員與球員眷屬。
柯歐斯身為公眾人物並未警惕自身行為，造成社會大眾觀感不佳。
球團將裁罰新台幣3萬元作為懲處，告誡球員應以身作則，將影響力發揮在正確的用途。
球團與柯歐斯向社會大眾致上萬分歉意，針對柯歐斯在外行為不當深表遺憾，承諾未來將強化對球員行為管理。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言