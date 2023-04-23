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T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

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T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台啤英熊洋將柯歐斯（中）。 中央社
台啤英熊洋將柯歐斯（中）。 中央社

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊洋將柯歐斯，今晨與美國籍妻子赴台北市信義區某夜店飲酒，與不認識的美籍男子口角，在店外徒手互毆；雙方不提告傷害，警方帶回3人依社會秩序維護法函送。

有關球團洋將柯歐斯於信義區夜店外事件，台啤英熊球團聲明如下：

台啤英熊外籍球員柯歐斯Michael Qualls，今(23)日清晨與妻子和一眾友人前往信義區夜店，於店內期間柯歐斯妻子遭受到言語羞辱與肢體傷害，造成妻子身上多處瘀傷與唇齒傷害，球員柯歐斯當下護妻心切與對方發生衝突，隨即由警員介入處理。

球團強烈譴責暴力行為，對此嚴正呼籲，請球迷朋友維持理性，切勿傷害球員與球員眷屬。

柯歐斯身為公眾人物並未警惕自身行為，造成社會大眾觀感不佳。

球團將裁罰新台幣3萬元作為懲處，告誡球員應以身作則，將影響力發揮在正確的用途。

球團與柯歐斯向社會大眾致上萬分歉意，針對柯歐斯在外行為不當深表遺憾，承諾未來將強化對球員行為管理。

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