T1聯盟／洋將夜店衝突 台啤英熊致歉：柯歐斯護妻心切仍罰3萬

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊洋將柯歐斯，今晨與美國籍妻子赴台北市信義區某夜店飲酒，與不認識的美籍男子口角，在店外徒手互毆；雙方不提告傷害，警方帶回3人依社會秩序維護法函送。

球團強烈譴責暴力行為，對此嚴正呼籲，請球迷朋友維持理性，切勿傷害球員與球員眷屬。

柯歐斯身為公眾人物並未警惕自身行為，造成社會大眾觀感不佳。

球團將裁罰新台幣3萬元作為懲處，告誡球員應以身作則，將影響力發揮在正確的用途。

球團與柯歐斯向社會大眾致上萬分歉意，針對柯歐斯在外行為不當深表遺憾，承諾未來將強化對球員行為管理。