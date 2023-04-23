PLG／林書豪狂飆50分「大三元」紀錄日 鋼鐵人退國王收8連勝

「哈佛小子」林書豪今天在主場迎接弟弟林書緯所屬的新北國王隊，林書豪上半場17投13中，包括3投2中的三分球，半場狂轟32分改寫聯盟半場最高得分紀錄；下半場林書豪持續追加分數，但第四節4分12秒卻吞下第6犯，帶著平聯盟單場最高的50分外帶10籃板、11助攻的「大三元」數據退場，所幸隊友守住勝利，讓鋼鐵人隊以116：110收下隊史最長8連勝，戰績追平排名第4的福爾摩沙台新夢想家隊。

鋼鐵人開季前19戰只拿2勝，但在林書豪加入後，他有出賽的15戰鋼鐵人就拿下12勝，今天更一口氣改寫聯盟半場紀錄、追平前攻城獅隊洋將辛巴保持的單場50分紀錄，且寫下來台首場「大三元」，鋼鐵人8連勝入袋後15勝21敗的戰績也追平夢想家，晉級季後賽仍有機會。

「豪」取50分的林書豪再度將勝利歸功給團隊所有成員，「我的隊友付出很多努力，一直學習一直在進步。」今天鋼鐵人主場湧進滿場5321名球迷，林書豪也不斷感謝球迷，他笑說場上氣氛讓大家都很興奮，「我們的球迷、PLG的球迷真的太棒了。」

追平夢想家戰績，林書豪仍強調重點在於過程，畢竟之後賽程還要碰上聯盟排名前2的國王和衛冕軍台北富邦勇士隊，重點是先每場做好準備，「像龍哥（總教練鄭志龍）一直說的，我們一直活在當下、活在過程。」

今年2月加入鋼鐵人的林書豪已是聯盟單場最高助攻保持人，另達成最少場次完成100助攻紀錄，今天一口氣寫下多項紀錄，包括單場50分追平聯盟紀錄、得分最高的「大三元」數據、首位50分「大三元」球員，也打破原本聯盟單場最高的本土39分紀錄。

林書豪攻下50分，追平PLG紀錄。圖／鋼鐵人隊提供