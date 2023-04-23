PLG／豪神又來了！林書豪兄弟對決半場狂轟32分寫新猷

今天在主場領到PLG的3月MVP，「哈佛小子」林書豪在第3度的「兄弟對決」大殺四方，上半場就狂砍32分，打破聯盟前兩節得分紀錄，率高雄17直播鋼鐵人以56：49領先弟弟林書緯所屬的新北國王隊。

這是林家兄弟本季第3度碰頭，前兩次都在國王主場，今天是首度由鋼鐵人作東。連3周獲得單周MVP並獲選3月MVP的林書豪，首節8投6中加上3罰3中，已拿16分外帶3籃板和3助攻。

第二節林書豪手感仍燙，單節再有9投7中演出，再灌進16分，總計半場17投13中，包括3投2中的三分球，32分表現改寫聯盟半場得分紀錄。

今年2月加入鋼鐵人的林書豪已是聯盟單場最高助攻保持人，另達成最少場次完成100助攻紀錄，今天再改寫半場最高得分，有機會助隊將隊史最長連勝紀錄延長到第8場。