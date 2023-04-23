T1聯盟／阿巴西擊敗魔獸霍華德 獲球迷票選年度人氣球星

台灣職籃T1聯盟例行賽今天進行最後一場的新北中信特攻迎戰台中太陽，賽前中信特攻傳來好消息，陣中本土球星阿巴西擊敗「魔獸」霍華德（Dwight Howard），榮登由球迷票選的年度人氣球星寶座。

中信特攻本季早早確定拿下例行賽龍頭寶座，其中還包括一波13連勝。而阿巴西本季例行賽30場全勤出賽，截至今天賽前，他平均攻下全隊次高的19.1分、5.9籃板，每場還可投進2.7個三分球，不論攻守都是球隊重心。

阿巴西不但在本賽季成為T1聯盟首名完成得分1000分的本土球員，另外他也在今年3月獲得國際籃球總會（FIBA）認證為台灣的本土球員，未來征戰國際賽事將不會再占歸化名額。

阿巴西透過聯盟聲明稿表示，「非常感謝球迷從第一季到現在對我的支持與鼓勵，不管球隊輸贏，或自己表現好與壞，球迷都一直給我鼓勵，接下來希望能助隊拿下總冠軍獻給所有球迷。」

本季的球迷票選人氣球星競爭也相當激烈，阿巴西得票數為1萬1600票，排在第二的正好是他的隊友、中信特攻射手謝亞軒的1萬799票，排在第三的則是台籃史上最大咖洋將霍華德的9281票。

T1聯盟2022-23賽季年度獎項球迷票選第2階段即日起至4月27日開放投票，票選項目為「年度最有價值球員」、「年度最佳外援」與「年度最佳新人」。