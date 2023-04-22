PLG／勇士擊敗夢想家 季後賽門票之爭白熱化

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著張宗憲關鍵跳投，以100比96擊敗福爾摩沙台新夢想家，排名第4、5的夢想家與鋼鐵人之間剩0.5場勝差，季後賽門票爭奪戰白熱化。

富邦勇士週末在主場台北和平籃球館進行2連戰，今天出戰夢想家，明天對戰桃園璞園領航猿。

富邦勇士今天上半場結束還領先8分，第3節夢想家吹起反攻號角，追成79比80。

全場幾乎一路領先的勇士，決勝節險遭翻盤，陣中洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）末節6犯提前畢業，而夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）在倒數1分38秒雙手扣籃，率隊以96比95反超，勇士靠著張宗憲關鍵跳投、再度要回領先，加上洪楷傑、簡廷兆最後4罰3中，最終以4分差有驚無險收下勝利。

勇士此役5人得分雙位數，洋將辛特力（Michael Singletary）23分最高，本土球員張宗憲、洪楷傑與曾祥鈞也有不錯表現，各拿下19分、16分、13分。

P. LEAGUE+取例行賽戰績前4名隊伍晉級季後賽，目前新北國王、富邦勇士都提前躋身季後賽行列。

排名第3的桃園璞園領航猿目前戰績17勝18敗，晉級季後賽機率仍大，而第4、5名夢想家和高雄17直播鋼鐵人之間僅剩0.5場勝差，因兩隊各僅剩下4、5場比賽，季後賽門票之爭，還有好戲可看。