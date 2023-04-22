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籃球／武林國小體育班文武雙全 球技一流唸書也不含糊

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武林國小籃球隊教練鍾育庭表示他就是要打破以往家長認為體育班頭腦簡單、四肢發達的印象。 中央社
武林國小籃球隊教練鍾育庭表示他就是要打破以往家長認為體育班頭腦簡單、四肢發達的印象。 中央社

「我們就是要打破以往家長認為體育班頭腦簡單、四肢發達的印象。」武林國小籃球隊教練鍾育庭，自從開始和林梅君老師合作後，3年前全校唯一段考滿分學生，就是來自體育班。

美國的暢銷電影「卡特教頭（Coach Carter）」在2005年上映，電影描述教練為了讓籃球隊學生維持一定水準的成績，在沒達標之前，不惜讓籃球隊停練甚至停賽。

武林國小的6年級體育班僅15人，且全都是籃球隊成員，他們不但賽場上成績出色，拿下今年全國國民小學籃球錦標賽小六男子甲組亞軍，就連平時課業也相當好。

老師林梅君過往是武林國小的輔導組長，但從5年前開始和鍾育庭一起「撩落去」，重新開始帶課帶學生，一個負責訓練帶隊，一個負責學校課業，要讓小孩子在打球之於，也不會荒廢學業。

林梅君說：「相較起來，回到體育班當老師，確實累很多，而且寒、暑假還要幫他們補課，但看到學生有成績出來，還是覺得相當欣慰，還記得3、4年前，全校段考唯一的1名500分（滿分）學生，就是出自於我們體育班。」

鍾育庭自豪地說：「我想新北市小學的體育班，應該只有我們是這麼要求學生的功課。」

林梅君開玩笑表示：「當輔導組長時，其實過得蠻愜意的，後來開始和教練合作，我自己要教體育班的國語、數學、社會，但英語、自然我也都會緊盯著，雖然每個孩子的資質不同，但我最基本的要求，就是成績沒有進步也沒關係，但最基本就是不能往下掉。」

老師的要求，也直接反應在學生身上，像今年體育班，就榮獲代表學校去參加新北市的英語讀者劇場比賽，而且15個人都有分配到工作，等於每個人都得上台讀英文。

武林國小籃球隊隊長林柏諺（左）平常話雖不多，但每次比賽後，都會積極地與隊友討論需要改進的地方。 中央社
武林國小籃球隊隊長林柏諺（左）平常話雖不多，但每次比賽後，都會積極地與隊友討論需要改進的地方。 中央社

身穿3號的廖恩楷，偶像就是以運球見長的NBA退役球星艾佛森（Allen Iverson），他是武林國小僅有的3名轉學生之一，來到這裡他覺得相當開心，因為教練的跑轟戰術是他最想要的打法。

有著壯碩體格、又穿23號的林柏諺是隊長，平常話超少，但只要每場賽後檢討，他反倒滔滔不絕地跟隊友討論。

武林國小籃球隊陣中僅有2名女子球員，其中林可橙（左）原本是自學生，但因太喜歡籃球團隊作戰的氛圍，才轉學進入武林國小就讀。 中央社
武林國小籃球隊陣中僅有2名女子球員，其中林可橙（左）原本是自學生，但因太喜歡籃球團隊作戰的氛圍，才轉學進入武林國小就讀。 中央社

而全隊僅有的2名女子球員當中，其中之一的林可橙，原本是在家的自學生，因為太愛打籃球，才決定重回校園加入武林籃球隊，而且還是在教練的輪替名單當中。

林可橙從小就在家裡自學，但因為喜歡打籃球，在轉學進入武林國小前，只能自己參加外面的籃球訓練營，或一些臨時湊隊的籃球賽，直到小學五年級，她才決定接受正規訓練，進入武林國小體育班就讀。

林可橙說：「有隊友的感覺超好的，尤其一起練球、一起聽戰術、一起出去比賽，和之前自己一個人都不一樣，雖然上場時間可能不會太多，但偶而能在男生面前得分的感覺，真的可以開心好久。」部分小學籃球賽事女子球員可在男子組賽事上場，但男子球員不能參加女子組賽事。

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