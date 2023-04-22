籃球／武林國小體育班文武雙全 球技一流唸書也不含糊

「我們就是要打破以往家長認為體育班頭腦簡單、四肢發達的印象。」武林國小籃球隊教練鍾育庭，自從開始和林梅君老師合作後，3年前全校唯一段考滿分學生，就是來自體育班。

美國的暢銷電影「卡特教頭（Coach Carter）」在2005年上映，電影描述教練為了讓籃球隊學生維持一定水準的成績，在沒達標之前，不惜讓籃球隊停練甚至停賽。

武林國小的6年級體育班僅15人，且全都是籃球隊成員，他們不但賽場上成績出色，拿下今年全國國民小學籃球錦標賽小六男子甲組亞軍，就連平時課業也相當好。

老師林梅君過往是武林國小的輔導組長，但從5年前開始和鍾育庭一起「撩落去」，重新開始帶課帶學生，一個負責訓練帶隊，一個負責學校課業，要讓小孩子在打球之於，也不會荒廢學業。

林梅君說：「相較起來，回到體育班當老師，確實累很多，而且寒、暑假還要幫他們補課，但看到學生有成績出來，還是覺得相當欣慰，還記得3、4年前，全校段考唯一的1名500分（滿分）學生，就是出自於我們體育班。」

鍾育庭自豪地說：「我想新北市小學的體育班，應該只有我們是這麼要求學生的功課。」

林梅君開玩笑表示：「當輔導組長時，其實過得蠻愜意的，後來開始和教練合作，我自己要教體育班的國語、數學、社會，但英語、自然我也都會緊盯著，雖然每個孩子的資質不同，但我最基本的要求，就是成績沒有進步也沒關係，但最基本就是不能往下掉。」

老師的要求，也直接反應在學生身上，像今年體育班，就榮獲代表學校去參加新北市的英語讀者劇場比賽，而且15個人都有分配到工作，等於每個人都得上台讀英文。

武林國小籃球隊隊長林柏諺（左）平常話雖不多，但每次比賽後，都會積極地與隊友討論需要改進的地方。 中央社

身穿3號的廖恩楷，偶像就是以運球見長的NBA退役球星艾佛森（Allen Iverson），他是武林國小僅有的3名轉學生之一，來到這裡他覺得相當開心，因為教練的跑轟戰術是他最想要的打法。

有著壯碩體格、又穿23號的林柏諺是隊長，平常話超少，但只要每場賽後檢討，他反倒滔滔不絕地跟隊友討論。

武林國小籃球隊陣中僅有2名女子球員，其中林可橙（左）原本是自學生，但因太喜歡籃球團隊作戰的氛圍，才轉學進入武林國小就讀。 中央社

而全隊僅有的2名女子球員當中，其中之一的林可橙，原本是在家的自學生，因為太愛打籃球，才決定重回校園加入武林籃球隊，而且還是在教練的輪替名單當中。

林可橙從小就在家裡自學，但因為喜歡打籃球，在轉學進入武林國小前，只能自己參加外面的籃球訓練營，或一些臨時湊隊的籃球賽，直到小學五年級，她才決定接受正規訓練，進入武林國小體育班就讀。

林可橙說：「有隊友的感覺超好的，尤其一起練球、一起聽戰術、一起出去比賽，和之前自己一個人都不一樣，雖然上場時間可能不會太多，但偶而能在男生面前得分的感覺，真的可以開心好久。」部分小學籃球賽事女子球員可在男子組賽事上場，但男子球員不能參加女子組賽事。