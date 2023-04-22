籃球／擺脫罵人傳統風格 鍾育庭用幽默和武林小球員溝通

現年36歲的武林國小籃球隊教練鍾育庭，從2018年接掌兵符後，自創一套和小球員的溝通方式，利用開玩笑般的幽默風格，讓球員當下就知道錯在哪裡，5年來也創造出不少指導金句。

鍾育庭帶隊出賽，最有趣的就是她常在比賽中，發現小球員有做錯的地方時，就立刻叫到場邊指導，完全不管場上比賽正在進行，就算4個打5個她也不在乎，就是要讓球員當下就知道自己錯在哪裡。

「你在場上蹲這麼低是在蹲馬桶嗎？」、「你上場是在看戲嗎？」、「雙腳都不動是被老鼠板黏住了嗎？」鍾育庭用這些略帶揶揄的金句來跟小朋友們溝通，不但少了怒罵的情緒字眼，也讓小球員們心情不會太緊繃。

鍾育庭說：「我覺得用這種半開玩笑的方式，小朋友們或許比較能接受，畢竟才小學生，太嚴厲的指責，只會讓他們心生恐懼，也感受不到打球的樂趣。」

出身淡水商工、文化大學，常年效力國泰系統的鍾育庭，從球員退休後，本來要回到家鄉屏東，透過國泰大學姐趙碧鳳的介紹，讓她得知新北市武林國小有開個專任教練缺，她想了想，還是想把國泰學到的一切傳承下去。

鍾育庭說：「我們這次拿下亞軍的6年級體育班，全隊都是從5年級才開始接受籃球訓練，剛開始的時候，大家連運球都不會，我花了超過半年訓練基本動作，到現在終於有點樣子，機靈一點的，還會跨下運球、變檔加速等。」

現年36歲的武林國小籃球隊教練鍾育庭（中）常會親自下場示範，並自創一套和小球員的溝通方式，利用開玩笑般的幽默風格，讓球員當下就知道錯在哪裡。 中央社

自從鍾育庭接手體育班籃球隊後，全隊也逐漸步上軌道，這2年雖陸續帶出好成績，但面對未來選手短缺的問題，對她來說還是一個很大的挑戰。

鍾育庭說：「這批六年級的畢業之後，還有五年級的球員可以頂上來，難就難在現在四年級的球員很難找，我現在甚至會每天騎著摩托車在整個樹林區繞，看看外面的籃球場有沒有球打得好的小朋友，或者會在臉書社團PO文自我介紹，希望能擴大一些找選手的可能性。」

鍾育庭笑說：「有一次我在吃自助餐的時候，發現隔壁桌的小朋友體格不錯、吃得又多，我就拿著名片上前跟他的家長自我介紹，只能說用盡所有方法來招生。」

鍾育庭說：「雖然有一部電影叫做一個人的武林，但在我們武林國小，打得就是團隊、打得就是防守反擊，這需要強大的團體戰力才做得到，這也是我帶隊的唯一信念。」

武林國小籃球隊已經拿下今年新北市籃球對抗賽冠軍、全國小學運動會冠軍、全國國民小學籃球錦標賽亞軍，下週將參加全國少年籃球協會主辦的賽事，過去隊史最佳成績曾拿過第3。