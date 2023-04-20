籃球名人專題講座2.0 會演戲「籃球精靈」顏行書為籃球繼續努力

「在韓國的東亞運擊敗了韓國男籃勇奪冠軍，難道不值得滿堂掌聲鼓勵」！顏行書在社團法人台灣籃球名人堂協會的籃球名人專題講座2.0，20日於台南中信金融管理學院中信館哈利波特教室開講。

綽號「籃球精靈」的顏行書，是因為在場上的敏捷、反應、智慧，就像精靈般的導引隊友進入陣地，激活了全隊戰力所獲，而且在「哈利波特教室」再度施魔法和數十同學分享，自己的球員、球評、演藝、教練四塊生涯的歷練，在人生中的價值觀無數轉折後再回到最愛的籃球。

從高中籃球明星出身的顏行書，打過中華職籃戰神隊，再跨海前往中國紅河奔牛，再回台灣啤酒隊，又到上海大鯊魚隊，其間在中華男籃國家隊表現優異，特別是1997年第二趨東亞運男籃賽，在韓國和韓國男籃爭奪金牌戰，克服主隊各種伎倆的小動作，掛上金牌回國獲得無比的榮耀，甚至帶動國內籃運的高潮，讓現場不知這段史的有年學子拍紅了手掌。

而個人獲獎更是令人驚訝，包含甲組新人獎、CBA最佳進步獎、最佳五人、防守第一隊、助攻王，中華職籃收攤後又有甲組總統 助攻王、最佳五人、助攻王、最佳五人及人氣王，在亞錦賽亦拿下助攻王。

經過赴美深造後，顏行書教練生涯啟動，分別在中國職籃、國內青年男子等助理教練麼練後，開始獨當一面的執行教練，再進入國內職籃的教練團，曾任桃園璞園領航猿首席助理教練。

值得注意的是顏行書提出世界籃球教練協會的訓練方向，早期專業訓練並不利於個人籃球發展，甚至在少年階段更應帶給球員觀念和人生，從生活的一部份演進成靈魂的一部份，顏行書的籃球人生充滿了感謝，還要繼續努力。

言語詼諧、態度積極的顏行書，鼓勵出同學的熱情，原本不好意思表達的同學，開始對等的回應，最後並報以滿堂彩，回報顏行書的精采專題講座。

顏行書曾跨足演藝界。 台灣籃球名人堂協會提供

顏行書現場演講。 台灣籃球名人堂協會提供

顏行書(中)。 台灣籃球名人堂協會提供