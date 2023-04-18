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SBL／洋將註冊截止 台啤用菲爾斯換倪克斯最後衝刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在上周剛進行完例行賽第4階段賽事的SBL，本賽季的洋將註冊也在17日截止，其中目前年度戰績排名第3名的台啤隊也在最後一刻決定進行換將，註銷原洋將倪克斯（Tavarion Nix），改註冊本季效力日本B聯盟第3級球隊的菲爾斯 （Bailey John Fields Ⅲ）。

SBL例行賽打完前4階段賽事後，裕隆拿下3階段冠軍，台啤則是拿下1階段冠軍，目前全年度戰績部分，裕隆以16勝8敗領先，台銀14勝10敗緊追在後，至於第4階段僅有1勝5敗的台啤，則以10勝14敗排名第3，彰化柏力力8勝16敗墊底。

而在最後一階段賽事開打前，本賽季的洋將註冊也在17日截止，其中裕隆、台銀和柏力力都選擇維持現狀，保留原洋將夏普、瑪哈尼與布依德，僅有台啤把握住最後機會進行補強，改由35歲的前鋒菲爾斯頂替倪克斯。

身高205公分的菲爾斯，曾在2012年參加NBA選秀會落選，後來到海外討生活，並在亞洲不少聯賽都留下過出賽紀錄，過去兩個賽季都效力B聯盟第三級的東京八王子蜜蜂列車隊，本季出賽46場繳出平均13.6分、10.6籃板數據。

台啤 SBL

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