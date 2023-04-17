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PLG／出拳揍丁恩迪遭罰款+禁賽 麥卡洛解釋：被吐口水

聯合新聞網／ 綜合報導
麥卡洛（中）。 圖／台新夢想家提供
麥卡洛（中）。 圖／台新夢想家提供

台新夢想家洋將麥卡洛昨日在比賽中向桃園領航猿隊丁恩迪揮拳，遭奪權出場，賽後聯盟宣布罰款2萬5000元並禁賽1場。麥卡洛則在個人IG發文解釋，自己不是打球骯髒的球員，丁恩迪對他噴口水，才導致情緒失控。

麥卡洛昨天第2節剩下2分36秒時，對丁恩迪做出違反運動精神犯規。麥卡洛承認這個動作較大，後續有抱住丁恩迪，不讓他倒地受傷，他也認同裁判的判罰。後續他突然對丁恩迪出拳，被判二級惡性犯規，讓不少球迷感到困惑。對此他透露，丁恩迪嗆他是「Pussy（娘砲）」還吐口水，才導致自己情緒失控。

麥卡洛也在文中標記PLG官方及執行長陳建州的帳號，希望他們能處理好這件事。不過聯盟昨晚仍做出罰款2萬5000元並禁賽1場的懲處。

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