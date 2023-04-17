PLG／出拳揍丁恩迪遭罰款+禁賽 麥卡洛解釋：被吐口水
台新夢想家洋將麥卡洛昨日在比賽中向桃園領航猿隊丁恩迪揮拳，遭奪權出場，賽後聯盟宣布罰款2萬5000元並禁賽1場。麥卡洛則在個人IG發文解釋，自己不是打球骯髒的球員，丁恩迪對他噴口水，才導致情緒失控。
麥卡洛昨天第2節剩下2分36秒時，對丁恩迪做出違反運動精神犯規。麥卡洛承認這個動作較大，後續有抱住丁恩迪，不讓他倒地受傷，他也認同裁判的判罰。後續他突然對丁恩迪出拳，被判二級惡性犯規，讓不少球迷感到困惑。對此他透露，丁恩迪嗆他是「Pussy（娘砲）」還吐口水，才導致自己情緒失控。
麥卡洛也在文中標記PLG官方及執行長陳建州的帳號，希望他們能處理好這件事。不過聯盟昨晚仍做出罰款2萬5000元並禁賽1場的懲處。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言