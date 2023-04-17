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台灣籃球名人專題講座2.0 「籃球精靈」顏行書 20日中信財經管理學院開講

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣籃球名人堂協會提供
台灣籃球名人堂協會提供

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第五場將於20日昔日有「籃球精靈」美名之稱的現任職籃教練桃園璞園領航猿顏行書於台南中信財經管理學院(中信館哈利波特)教室開講。

2007年顏行書加盟中國男子籃球職業聯賽的雲南紅河隊，正式重返籃壇，2007-08年球季他更重回超級籃球聯賽，加入台灣啤酒籃球隊，也助球隊拿下冠軍。2009年開始，他則效力於中國男子籃球職業聯賽的上海鯊魚籃球隊，打了一年球後顏行書宣告退休，原本他應該會在上海大鯊魚籃球隊擔任教練，但後來他感受到自己的不足之處，因此僅有回台擔任U18亞青和U19世青男籃的助理教練，之後顏行書赴楊百翰大學夏威夷分部進修，希望能學習更多的美式籃球教育方式，學成歸國後亦有擔任籃球球評。

顏行書曾是中華職籃泰瑞戰神隊的年輕控球後衛，才華洋溢、視野絕佳且傳球如風，多才多藝的顏行書也曾是演藝團體「183Club」成員之一。 因演出電視偶像劇《MVP情人》名氣提升。退出183Club後，重回籃球圈，高掛球鞋，經常擔任電視轉播賽評，曾擔任職籃富邦勇士總教練。

「籃球精靈」顏行書過去曾被視為台灣籃壇最強後衛的人選，可惜因膝傷問題在籃球員的黃金年紀就退出籃壇轉戰娛樂圈。

全盛時期的顏行書在1999年瓊斯盃，當時年僅23歲的顏行書就已經披上國家隊戰袍，並且是該年中華隊表現最出色的球員之一，在冠軍賽面對南韓的前一戰，單場砍下30分的高分，差點幫助中華隊完成大逆轉。

從球員到教練，熱愛籃球的顏行過自己的努力，協助台灣籃球向上提升，積極培養新秀指導年輕後輩，對台灣籃壇貢獻極大佔有一席之地。

鯊魚 海大 上海 3C 中信

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