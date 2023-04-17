CBA／假球疑雲遭中國籃協重懲！兩隊各罰2227萬、教練禁賽5年
中國CBA季後賽近日爆發「假球」疑雲，上海隊和江蘇隊之戰最後關頭出現4次誇張失誤，引爆球迷撻伐，今天中國籃球協會宣佈調查結果，「消極比賽情況屬實。」因此將剝奪兩隊季後賽資格，兩隊主帥則分別被禁賽5年、3年。
中國籃球協會聲明指出，「消極比賽情況屬實，兩隊行為嚴重違反體育運動精神。」根據《中國籃球協會紀律準則和處罰規定》做出四大懲處。
懲處結果如下：
一、取消兩隊2022-23賽季名次和參賽資格
二、兩隊各核減聯賽經費人民幣5百萬元（約新台幣2227萬元）
三、上海總教練李春江終止其教練註冊資格5年、江蘇總教練李楠3年
四、江蘇球隊總經理史琳杰5年內限制從事籃球相關活動，上海球隊總經理蔣育生限制3年。
該懲處獲得廣大中國球迷認可，紛紛在微博留言區表示，「這處罰挺重的」、「終於硬一回」、「中國籃球還有救」。不過也有人指出，聲明說得隱晦，沒有提到假球兩字。
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