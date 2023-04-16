PLG／拚季後賽？林書豪、鄭志龍同聲說：不想太多

高雄17直播鋼鐵人在林書豪加入前，戰績2勝17敗居PLG聯盟「爐主」，林書豪2月中出賽後的13場比賽就率隊打下10勝，連同今天以92：85擊敗龍頭新北國王隊已拉出6連勝，有機會爭取例行賽前4的季後賽門票，不過總教練鄭志龍和林書豪都強調，不多想晉級與否，專注在每一場的過程。

鋼鐵人今天拉出6連勝前，排名第4的福爾摩沙台新夢想家輸給桃園璞園領航猿，15勝20敗的戰績和奪勝後13勝21敗的鋼鐵人只剩1場半的勝差，誰能搭上季後賽末班車仍難說。

鋼鐵人總教練鄭志龍提到，還有6場例行賽，不去想連勝或晉級機會有多大，「憑良心講，還是老話，專注過程，過程好了，結果就好了。」他透露和球員有共識，每場比賽的過程要比上一場好，缺點下一場作調整，「我們沒想連勝，也沒想進季後賽機率有多大，球員做得不錯，專注在過程。」

為鋼鐵人打出不同氣象的林書豪附和說，和教頭想法一模一樣，現階段就是「活在當下」，他還當起英文小老師，分享現在心情就是「don't count」，不去計算，他解釋說：「當你打球，不要去數得幾分，不要去數雙十、大三元還需要什麼，不用數，一直活在當下，一個戰術，一個來回，一場比賽，一個訓練，活在當下，這是最好的方式，穩定地往下走，走多遠，用這方式是最好的。」

林書豪今天也再度肯定「籃球博士」鄭志龍，當有媒體詢問鄭志龍今天大動作指導陳又緯的狀況，林書豪難得主動拿起麥克風補充，他讚鄭志龍都是教給球員判斷而非答案，畢竟籃球瞬息萬變，不會有完全一樣的步驟，在鄭志龍指導下的自己「打籃球很快樂」。