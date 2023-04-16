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PLG／林書豪再演「準大三元」 兄弟對決退國王奪6連勝

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PLG／林書豪再演「準大三元」 兄弟對決退國王奪6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書緯（右）和林書豪（左）上演二度對決。記者葉信菉／攝影
林書緯（右）和林書豪（左）上演二度對決。記者葉信菉／攝影

林書豪和林書緯今天上演二度「兄弟對決」，再度吸引滿場6800名球迷擠滿國王主場新莊體育館；哥哥林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人上半場最多取得21分領先，但國王下半場追平比數，第四節更形成拉鋸戰，最終鋼鐵人仍在林書豪18分、10助攻、9籃板「準大三元」下以92：85取得隊史最長6連勝。

林家兄弟2月28日首度對決就讓國王6800個座位完售，相隔1個半月的2度碰頭讓新莊體育館再度滿場；林家兄弟上半場雖沒直接對位，但幾次換防碰頭都會吸引球迷發出鼓噪聲，兄弟倆的雙親也在場邊見證。

鋼鐵人第一節外線手感火熱，團隊三分球7投6中，其中外援悟空首節三分球3投俱中攻下13分，林書豪10投3中拿9分，另有5助攻和3籃板，助隊取得31：20領先。

鋼鐵人洋將溫德第二節連續籃下進球，鋼鐵人領先擴大到35：20；國王前5分鐘只有戴維斯投進外線，落後最多達21分，節末雖有簡祐哲飆進兩記三分彈，鋼鐵人仍取得53：38領先。

上半場林書豪出賽21分鐘，14投3中加上5罰4中拿11分、5籃板、8助攻，另有4失誤，悟空三分球6投4中拿17分；國王林書緯先發15分鐘6投1中拿3分，另有3助攻，簡祐哲10分是上半場國王最高得分。

國王第三節靠「阿美戰士」楊敬敏領軍追分，他連拿10分下助隊開節5分鐘打出12：7攻勢，差距縮小到50：60；鋼鐵人喊出暫停卻沒能止血，國王靠曼尼高、蘇士軒土洋連線打出7：2攻勢，戴維斯再飆近三分球，2分28秒曼尼高籃下打進後追平成62：62；單節前5球都失手的林書豪單節首度進球讓鋼鐵人回到領先，1分48秒再完成「3分打」，但楊敬敏飆進高難度壓哨外線，三節打完國王仍以69：71緊咬比數。

第四節比分仍緊咬，8分11秒簡祐哲飆進追平外線，鋼鐵人暫停後陳又瑋切入止血，7分22秒林書豪單場第9次助攻讓王律翔快攻再取分，81：77

國王暫停後，前6次三分球都失手的林書緯第一記外線破網，比數又到1分差。5分07秒，林書豪手見血退場，代替罰球的王律翔2罰1中，4分20秒曼尼高2罰後再82：82。2分25秒林書豪切入，鋼鐵人領先再到90：85，1分06秒呂政儒追加領先分數，最終鋼鐵人仍以

林書豪和林書緯兄弟今天命中率都不佳，林書豪雖有「準大三元」演出但26投中6，林書緯12投2中拿6分，另有9籃板、6助攻。

林書緯（左）和林書豪（右）上演二度對決。記者葉信菉／攝影
林書緯（左）和林書豪（右）上演二度對決。記者葉信菉／攝影

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