T1聯盟／胡瓏貿8記三分彈射下太陽 衛冕軍海神闖季後賽

上季在台中台體大體育館奪下T1聯盟總冠軍賽MVP，高雄全家海神球星胡瓏貿今天回到台中火力全開，首節就有5投4中的三分球演出，全場外線10投8中轟下31分，助隊以111：104射下太陽，確定成為第3支晉級季後賽的隊伍。

首節不止外線手感火熱，胡瓏貿單節7投6中就轟下16分，單場投進8記三分球也創個人紀錄，他笑說：「今天手風不錯，滿順的，都有把握住，滿開心的。」有他外線帶動，海神首節取得36：28領先，太陽雖在洋將萊斯發揮下緊咬比數，海神仍在4人得分下踢館成功。

胡瓏貿下半場一度出現身體不適狀況，他透露本季一直受腰傷困擾，但仍會為季後賽做好準備。今年T1聯盟龍頭由新北中信特攻摘下，台南台鋼獵鷹奪下第2種子，今天完成所有例行賽賽程的海神成為第3支晉級隊伍。

海神上季摘下T1聯盟總冠軍，今年以第3種子身份迎接季後賽，首輪確定要碰有「拉拉山」外援坐鎮的獵鷹，胡瓏貿老神在在說，仍會按照之前對戰策略，發揮球隊長處，「我們也有擊敗過他們，把我們優勢發揮到最大，還是有機會的。」