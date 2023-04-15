CBA／爆史上最「假」比賽？ 中國籃協凌晨通報要嚴查

中國體壇最近頗不安寧，足球刮起反腐風暴之際，中國職業籃球聯賽昨晚據稱出現史上最假的比賽。中國籃協今天凌晨發布通報回應球迷質疑，表示將全面調查比賽情況。

綜合官方人民網等陸媒報導，CBA（中國職業籃球聯賽）昨晚季後賽12進8比賽，上海男籃108比104戰勝江蘇男籃。江蘇男籃在比賽最後時刻連續出現5次低級失誤，引發球迷質疑。

有球迷將比賽最後3分鐘影片上網，稱其「CBA史上最假的一場比賽」，而從影片可見，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現多次失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。

江蘇男籃在形勢大優的情形下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉比賽。

比賽結束後，中國網上一片質疑聲，「假球」一詞瞬間成為第一熱搜詞，「李楠」（江蘇隊教練）、「江蘇男籃最後時刻連續失誤」、「江蘇肯帝亞」（江蘇隊的外援）、「CBA」等關鍵詞也都在熱搜榜前列。

對此，中國籃球協會凌晨發文回應說，已責成中籃聯（北京）體育有限公司就本場比賽情況展開調查，並要求兩家俱樂部書面報告比賽情況。中國籃協和中籃聯公司將就比賽相關情況展開全面調查，待後續取得調查結果後，及時予以公布。

CBA聯賽官方也聲明指堅決捍衛CBA聯賽的嚴肅性、公平性。對於違規違紀現象，中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度進行嚴肅處理，絕不姑息。

據報導，球迷則幾乎一致認為這是一場「假球」，可能涉及賭球，或有幕後交易。

還有球迷說，中國男籃可能也需要和男足一樣，「來一場打腐風暴了」。