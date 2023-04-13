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T1聯盟／「我真的不想離開台灣」 魔獸IG發動調查
桃園永豐雲豹隊已確定無緣季後賽，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的下一步備受關注。他稍早IG發文回顧來到台灣的經歷，直言自己不想離開。
霍華德發布他抵達桃園機場和球迷互動，及後續在場外參加各種活動的影片，並寫下這段時間的體會，「在台灣是我人生的一部分。雖然這是漫長且起伏的賽季，但沒有任何事能抹去粉絲給我的歡樂。」
「我來到這不只是為了籃球，我想傳播愛和正面的東西，激勵大家成為最棒的自己。因此不管別人怎麼說，只要有人受我影響、激勵及推動，或以其他方式變得更好，那我就贏了。我不想離開台灣。」
霍華德最後用中文寫下，「能待在台灣是很棒的人生經歷，我真的不想離開」、「在底下留言，如果你希望我留在台灣待更多的賽季。」
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