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台灣籃球名人堂名人專題講座2.0 UBA 冠軍教練何正峰傳遞正能量給學員

聯合新聞網／ 綜合報導
何正峰教練。 台灣籃球名人堂協會提供
何正峰教練。 台灣籃球名人堂協會提供

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第四場於4月12日在一流學府清華大學舉辦，「全能籃球人」何正峰因為籃球領域的多項專長訓練甚至磨練，成就日後職涯的的能量，好像在籃球場上可以從1號打到5號，隊友和對手的舉動都逃不過他的法眼，而且會極好的解決方案。

何正峰曾在SBL台灣啤酒前身公賣金龍隊打過球，也曾為富邦勇士前身泰瑞戰神隊的防護員。在輔仁大學就讀體育系的時候，他就已經是一般組女籃的教練，後來又擔任裁判，還去運動行銷公司任職，對於整個籃球生態，可說是多方涉獵，完全掌握。

何正峰老師鼓勵同學們，不要空想、不要空談，要努力的去做，以籃球而言，場上瞬息萬變，可以培養出同學的判斷、抗壓、嘗試、決斷等等的能力，往往成為日後生存的重要修件。

至於教練的壓力非常明顯，家長希望子女上場，校長希望學校贏球，球員希望自己有機會，教練自己當然也希望贏球，這就需要大家的充分信任，為了同一個目標去努力，各盡其職才能成。

籃球名人專題講座2.0第五場，將於4月20日在台南市中信財經管理學院，由「籃球精靈」顏行書主講，仍舊期待大家投入。

何正峰教練(左)與理事長王信良。 台灣籃球名人堂協會提供
何正峰教練(左)與理事長王信良。 台灣籃球名人堂協會提供

子女 職涯 台南 裁判 運動

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