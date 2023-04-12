出版商今天宣布，去年遭俄羅斯關押的美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）正在撰寫回憶錄，內容是關於她入獄10個月，最後以引人注目換囚告終的經歷。

法新社報導，出版商柯納普夫（Alfred A. Knopf）表示，這本書名未定的回憶錄將於2024年上半年發行。

柯納普夫在聲明中說，格林納「描述在外國獄中生活的嚴峻和超現實的時光，以及女性流放地日常生活可怕的地方」。

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下美國女子職籃（WNBA）總冠軍，2022年2月在莫斯科市郊一個機場被捕，原因是在她的行李中發現了少量大麻油。

她因走私毒品罪被判處9年徒刑。

格林納當時是在美國休賽期間飛往俄羅斯打籃球。

後來美俄達成換囚協議，美國同意釋放惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout），換取格林納於2022年12月獲釋。