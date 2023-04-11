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PLG／關鍵主場周 夢想家邀球迷一起綠行動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台新夢想家與台新人壽打造主題周，一同展開「綠」行動。圖／夢想家提供
台新夢想家與台新人壽打造主題周，一同展開「綠」行動。圖／夢想家提供

面臨季後賽保衛戰的福爾摩沙台新夢想家，本周主題周和合作夥伴台新人壽共同推出「台新人壽 邀你一起綠行動」，以綠色生活永續經營理念為出發點，並融合世界地球日2023年主題「投資我們的星球」，參與中場遊戲的球迷有機會帶走價值近萬台幣的精選福袋。

夢想家目前戰績14勝19敗，暫居聯盟第4位，和第5的新竹街口攻城獅勝差1.5場，和第3的桃園璞園領航猿差距2場，本周正是和兩隊碰頭，周六下午2點半碰攻城獅、周日戰領航猿，勝負對爭取前4名的季後賽資格有直接影響，成例行賽尾聲的關鍵主場周。

夢想家球團今天宣布，和台新人壽共同推出「台新人壽 邀你一起綠行動」主題周，期待能透過企業的行動力量，推廣永續發展的綠生活。球團表示，周末台新人壽董事長蔡康、總經理邢益華也將披上球團本季的永續紅球衣到現場開球，邀請球迷與台新人壽一同宣示綠行動，為環保盡一份心力。

兩日賽事全場皆會發放本次主題周限定應援摺扇，被選中參與中場遊戲的幸運球迷，更有機會獲得夢想家精選商品福袋，總價值接近新台幣一萬元；場內攤位將有指定拍照上傳任務活動，遊戲互動區也設置專屬主題遊戲，期待能將綠色生活概念注入球迷之日常之中，成功過關將獲得夢想家與台新人壽所提供之聯名口罩等精美好禮。

福爾摩沙台新夢想家 桃園璞園領航猿 新竹街口攻城獅

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