台灣籃球名人堂名人專題系列講座2.0 UBA女籃冠軍教練何正峰清大開講

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第四場於4月12日由前SBL職籃教練現任世新大學男女籃教練何正峰於清華大學南大校區體健大樓409教室開講。

何正峰曾在職籃SBL台灣啤酒隊的前身公賣金龍籃球隊打過球，曾經是富邦勇士籃球隊的前身，泰瑞戰神隊的防護員。在輔仁大學就讀體育系的時候，他就已經是一般組女籃的教練，很早就踏入這個圈子，後來也擔任了裁判，還去運動行銷公司任職過，對於整個籃球生態，可說是多方涉略。

何正峰曾經出國進修，因此進修回來後在健行科大任職一年，隔年，民國89年，便在世新體育室主任的邀約之下來到世新大學服務。進入世新之後，何正峰仍然身兼多職，同時擔任男女籃的總教練，平常要上體育課，甚至還是學校的學生事務長。

世新大學男女籃今年再創光輝戰績，UBA女籃四連霸，男籃收穫季軍，並自109學年度至今，連續三年雙雙挺進小巨蛋四強賽的驚人表現，連年寫下大專籃球聯賽歷史新頁。完成四連冠霸業的衛冕軍世新女籃，成功將小巨蛋變為世新大學的主場，已經連續五年打進冠軍戰的她們也追平UBA史上連勝紀錄。

何正峰其實是從球隊的運動傷害防護員起家，也是一位資深出色籃球裁判，他的崛起，可說是充滿坎坷境遇的籃球教練成功奮鬥史，也是貼紮專家和籃球判官轉行教練的勵志典範。他的籃球奮鬥史流淌在血液中那自始自終對籃球的熱愛。