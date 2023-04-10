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T1聯盟／獵鷹最終主場周 找來雙金主持人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹例行賽最後主場找來黃丹尼擔任主持人。圖／獵鷹提供
獵鷹例行賽最後主場找來黃丹尼擔任主持人。圖／獵鷹提供

台南台鋼獵鷹本周末舉行本季主場例行賽「終局之戰」主題日，今天宣布活動主持人，將由金曲、金鐘「雙金」得主Danny黃丹尼擔任。

第13屆金曲獎流行音樂最佳重唱組合B.A.D.成員之一的黃丹尼，因為愛體育，先前主持過飛碟電台「幽浮sports秀」，獲得廣播金鐘獎綜合節目主持人獎肯定，還集結自身擁有的媒體行銷、運動、醫學資源，築夢十年，終於在去年正式成立秀傳運動醫學中心，作為發起人，目的只是希望能照顧更多熱愛運動追求健康的人。

黃丹尼一直以來非常熱愛體育，從過去在飛碟電台的「幽浮sports秀」至今的YouTube頻道「543男方基地」，獵鷹錢韋成總經理與姊姊錢韋帆是首對受邀上節目的姐弟檔，另外還有Podcast籃球頻道「籃人543」，都可見他對籃球的熱衷，從基層到職業、從男籃到女籃帶領觀眾挖掘球員生活及籃球資訊。

黃丹尼過去有多次籃球活動主持經驗，這次是他第一次來到台南主持籃球賽事，黃丹尼說：「這次有機會能體驗到南部的熱情，主要是想感受不同主場的氛圍，雖然獵鷹主場場館不大，但聲音氣勢磅礡。」他笑著補充說，個人主持風格比較吵，「希望能讓大家感受到我的熱情，多多跟我互動。」

台南台鋼獵鷹 桃園雲豹 新北中信特攻

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