JHBL／10戰全勝封后！民族退懷生寫3連霸

延續111學年不敗金身，JHBL女甲衛冕軍民族實中今天冠軍戰開賽就打出7：0攻勢，全場一路壓著懷生國中打，最終以81：51完成隊史首度的3連霸，且是本季10場「全勝封后」，連同上季已拉出跨屆15連勝，豎立國女新王朝。

民族107學年起已連5年打進冠軍戰，頭兩年雖都屈居亞軍，109學年擊敗大倫國中迎接首冠，去年擊敗永仁高中國中部完成2連霸，今天挑戰連3冠也有好的起步，王若妍首節三分球4投3中攻下11分，助隊取得23：16領先。

第二節民族換林念臻頻跑快攻，半場打完取得49：34優勢；第三節在吳欣穎投進壓哨球下，民族繼續取得66：47領先，最終就以30分差距完成3連霸。

連5連率隊打進最終戰，民族教練許秀勉笑說心情十分淡定，「（宋）瑞蓁（107學年）後都沒多想，3連霸是大家的期望，我個人看得很淡。」且2位9年級主力王若妍和章宸語決賽前都因扭傷腳踝休兵多時，讓許秀勉一度擔心連4強都「拉警報」，所幸7、8年級學妹有頂上學姊空缺，最終戰子弟兵更全神貫注，一起完成漂亮一戰。

決賽前10天扭傷的王若妍攻下全場最高21分，其中11分集中在第一節，她透露受傷時一度擔心來不及回歸，前幾場出手也不夠有自信，「今天是最後一場了，要有自信，敢出手，很開心完成大家的目標。」

民族完成3連霸，許秀勉特別感謝畢業學姊們的支持，「今天很多學姊都回來了，平時她們也會犧牲自己假日回來，鼓勵學妹，也帶給她們經驗。」