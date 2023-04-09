T1聯盟／柯歐斯率英熊取勝 中斷特攻13連勝

台灣職籃T1聯盟台啤英熊洋將柯歐斯今天狂轟34分，不但率隊以112比96獲勝，成功捍衛主場勝利，還中斷聯盟龍頭新北中信特攻13連勝。

台啤英熊本週移師輔大中美堂舉辦主場賽事，出戰聯盟龍頭新北中信特攻，第2節發生一段插曲，英熊洋將塔壁（Hasheem Thabeet）因情緒失控、將球扔向裁判，累積2次技術犯規，遭奪權出場。

不過，英熊憑藉著團隊15記三分球，加上籃板以57比38占上風，最終以112比96贏得勝利，斬斷中信特攻13連勝，英熊洋將柯歐斯（Michael Qualls）表現全面，拿下34分、11籃板、4助攻、5抄截。

英熊總教練楊志豪透過球團新聞稿表示，以往面對中信特攻，球隊僅能拿下約90分，但此役球隊攻防兩端的處理做得不錯，尤其籃板球的部分，本土與外援都能夠有好的表現。

儘管英熊贏球，但單場卻出現25次失誤，主控蔣淯安個人就占9次，他認為，後續還要再調整，「希望能夠將狀態調整到傷病前的狀態，不影響到團隊，但很開心今天團隊配合、拿下了勝利」。