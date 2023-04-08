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PLG／林書豪25分10助攻退攻城獅 鋼鐵人3連勝縮小勝差

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PLG／林書豪25分10助攻退攻城獅 鋼鐵人3連勝縮小勝差

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪拿下25分、10助攻、6籃板幫助鋼鐵人隊收下3連勝。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供
林書豪拿下25分、10助攻、6籃板幫助鋼鐵人隊收下3連勝。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供

PLG高雄17直播鋼鐵人隊今天迎戰來訪的新竹街口攻城獅隊，也是兩隊主控林書豪高國豪的首度對決，開賽後一度落後的鋼鐵人，在第一節後段由林書豪與鐵米攜手領軍逆轉後，就帶領鋼鐵人一路領先到比賽結束，最終以112：103擊敗攻城獅，將雙方勝差縮小到1.5場。

鋼鐵人前兩次與攻城獅交手在林書豪與高國豪各缺陣一次的情況下，無緣上演「雙豪對決」，而兩隊今天再度碰頭，林書豪在首節開打後不久就吞下2犯，反觀攻城獅在多點開花攻勢下，開賽一度拉出14：4攻勢，但鋼鐵人隨後在洋將鐵米領軍下打出12：0的攻勢逆轉，加上呂政儒在該節槍響前於林書豪助攻下投進壓哨三分球，鋼鐵人首節打完取得30：20領先。

第二節鋼鐵人鐵米持續火燙手感，單節再度狂飆15分，搭配林書豪的5分、4助攻，鋼鐵人再度單節灌進32分，上半場打完取得62：46領先，鐵米上半場已攻下27分，林書豪則有11分、6助攻。

下半場鋼鐵人在林書豪開啟進攻模式下持續將領先差距擴大到20分以上，最終過鐵人也以9分差距擊敗攻城獅，不僅收下3連勝，也將與攻城獅的勝差縮小到1.5場。

林書豪今天拿下25分、10助攻、6籃板，鐵米則是攻下35分、9籃板、3助攻，至於攻城獅則是以高國豪的29分表現最佳，宋宇軒也有17分進帳。

林書豪 新竹街口攻城獅 高國豪 宋宇軒 PLG

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