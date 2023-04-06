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PLG／林書豪連2場助攻破紀錄 第3度獲選單週MVP

中央社／ 台北6日電
林書豪再度獲單用MVP。 鋼鐵人隊提供
林書豪再度獲單用MVP。 鋼鐵人隊提供

台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪4月2日對戰福爾摩沙台新夢想家繳出25分、16助攻，且個人連2場助攻數破聯盟紀錄，再度獲選單週MVP，這也是他第3度獲此殊榮。

台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）今天在臉書公布第22週單週最有價值球員（MVP）票選結果，林書豪以1337票擊敗台北富邦勇士張宗憲的570票，再度拿下單週MVP。

林書豪2月加入鋼鐵人後，對球隊的貢獻有目共睹，個人出賽9場，場均25.2分、8.4籃板、8.8次助攻，為球隊拿下6勝3敗。

不僅如此，林書豪3月26日出戰桃園璞園領航猿，單場送出15次助攻，改寫聯盟紀錄，而林書豪4月2日率領鋼鐵人迎戰夢想家，個人單場攻下25分、7籃板、16助攻、2抄截、2阻攻，助攻數再創新猷。

聯盟表示，林書豪持續帶領鋼鐵人取勝，也讓球隊仍維持在季後賽門票的競爭之中。

PLG取例行賽排名前4名隊伍進入季後賽，鋼鐵人目前9勝21敗，在6隊中墊底，距離排名第4的夢想家還有4場勝差，目前鋼鐵人還剩10場例行賽，若想前進季後賽，還得全力以赴。

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