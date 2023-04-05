JHBL／花縣自強女籃備戰2年首闖8強 首戰輸民族

花蓮縣自強國中女籃首闖JHBL國中籃球聯賽8強，儘管今天小組賽首戰以37比82輸給衛冕軍北市民族實中，教練廖啓宏表示，為了重返甲級已準備2年，相信球隊表現將越來越好。

相較於花縣自強國中男籃在98、104學年兩度封王，女籃則是自103、110學年後，本季第3度挑戰甲級，並從資格賽出發，而男、女本季同闖8強，也是隊史首次。

儘管小組賽首戰再度與尋求3連霸的北市民族碰頭，自強最終以37比82落敗，花縣自強國中女籃教練廖啓宏接受中央社記者訪問時表示：「球員沒有怯戰是很大的優點，只是防守要多下一點功夫。」

自強從12強賽到8強賽，首戰都強碰衛冕軍民族，廖啓宏正面看待，他認為，遇到潛在冠軍對手是好事，有助於適應比賽強度，「我們是一支越打越好的球隊」。

為了重返JHBL甲級戰場，廖啓宏透露，已經花了2年時間籌備，「我跟球員幾乎沒有假日，每隔4、5週就來台北，與其他球隊進行友誼賽」。

花蓮自強女籃不怕舟車勞頓，來回奔波，就是為了累積實戰經驗，廖啓宏指出：「西部球隊一個月可能可以打10場比賽，我們可能只有1、2場，而且是重複對手、一直打。」

自強女籃主控張宇婕畢業於花蓮北昌國小，曾是109學年度族中冠軍班底之一，由於陣中人才濟濟，她後來只讀1年，國二再度回到故鄉花蓮，就讀自強國中，與隊友馮佳棋同樣因轉學、禁賽1年，本季才首披自強戰袍。

張宇婕此役攻下9分，外加6籃板、4助攻，再度對上前東家北市民族，也讓她相當興奮，她說：「我有這個能力帶領自強闖進12強，又挺進8強，且對上民族是件很開心的事情」。

111學年JHBL國中籃球聯賽今天起至9日在板橋體育館進行男、女子組總決賽，均分成2組，取分組前2晉級4強。

女子組部分，北市民族與苗栗大倫、新北永和、花蓮自強同在A組，而B組則有台南永仁、北市懷生、台中漢口、桃園大成。