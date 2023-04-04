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T1聯盟／扛下球隊仍吞敗！魔獸首缺席記者會 教頭說話了

中央社／ 台北4日電
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德（右）因眼睛被戳傷休兵1場，4日歸隊後攻下25分，雲豹最終以92比108不敵新北中信特攻，吞下4連敗。中央社（桃園永豐雲豹提供）
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德（右）因眼睛被戳傷休兵1場，4日歸隊後攻下25分，雲豹最終以92比108不敵新北中信特攻，吞下4連敗。中央社（桃園永豐雲豹提供）

T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德今天出賽逾37分鐘，攻下25分，但雲豹仍以92比108輸給新北中信特攻，霍華德賽後首度缺席記者會，教頭貝奈特表達可理解霍華德的沮喪。

霍華德加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹後，只要有出賽，無論主、客場都會出席記者會接受媒體訪問，但今天進帳全隊最高的25分，另有8籃板、4助攻，球隊依舊吞下4連敗，霍華德賽後並未現身，也是來台後首度缺席記者會。

雲豹隊總教練貝奈特（John Bennett）接受媒體聯訪時表示，霍華德今天表現很好，且罰球命中率超過83%，表現如此賣力，球隊卻仍輸球，沒有得到想要的結果，他表達可以理解霍華德的沮喪。

雲豹隊陳孝榕此役貢獻13分、4助攻，他認為，球隊這幾場輸球的原因都差不多，包括外線命中率不佳，以及籃板問題，希望接下來全隊能一起努力、守住勝利。

雲豹輸球後，在6隊中戰績繼續墊底，下一戰將在4月8日出戰排名第5的台中太陽，目前兩隊僅1場勝差，想要拚季後賽外卡戰的門票，雙方都還有機會。

貝奈特表示：「我們目標一直都沒有變，雖然現在是在第6名，但之後一定要贏太陽，我也跟大家講，不管比賽剩下幾分鐘或落後幾分，都要把自己做到最好，展現出自己的價值。」

霍華德 雲豹 T1聯盟 新北中信特攻

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