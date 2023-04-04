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PLG／13分領先守不住 領航猿遭勇士逆轉苦吞8連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士當家球星「野獸」林志傑（右）休息一場再度出賽。圖／勇士提供
勇士當家球星「野獸」林志傑（右）休息一場再度出賽。圖／勇士提供

不想主場再吞敗，桃園璞園領航猿今天卻浪費第四節兩位數領先，遭衛冕軍台北富邦勇士逆轉，以74：77苦吞平聯盟紀錄的8連敗。

領航猿首節取得26：21領先，半場差距擴大到47：38，三節打完也握有64：54優勢，陳昱瑞外線進球後領航猿領先更達13分，但勇士在洋將辛特力發揮下雖小差距，曾祥鈞最後2分48秒補籃得手後，差距更縮小到69：71，2分07秒勇士張宗憲兩罰命中後更助隊扳平比數。

1分30秒勇士石博恩投進超前球，領航猿靠後衛白曜誠回敬逆轉外線，但勇士接續再有曾祥鈞放進2分，最後14秒辛特力又在弧頂進球，勇士領先擴大到77：74，領航猿盧峻翔追平外線的機會又失手，讓勇士驚險帶走勝利。

勇士教頭許晉哲提到，今天領航員給很大身體壓力，進攻端受到很大限制，上半場只拿38分，中場特別和辛特力溝通，讓辛特力先扮演輔助角色，加上第四節團隊發揮，將分數咬回來，才驚險演出逆轉勝。

「過去15場已經給年輕人很多機會，年後調整讓老將上還，剛好有東超可以調整，加上老將帶領，年輕人也愈打愈好。」許晉哲說。

上半季曾打下聯盟紀錄10連勝的領航猿，今天打了三節好球，但第四節僅拿10分，全隊以洋將沃許本和艾爾斯各16分較佳，白曜誠12分是本土最高；勇士以張宗憲21分最高，辛特力20分、15籃板。

富邦勇士 桃園璞園領航猿 辛特力 PLG

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