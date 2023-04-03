T1聯盟／蔣淯安缺陣 英熊22次失誤致命

當家後衛蔣淯安因身體不適缺陣，台啤英熊今天碰T1聯盟龍頭新北中信特攻發生22失誤，全場一路落後，終場以88：103吞敗，教頭楊志豪坦言少了蔣淯安對後場戰力影響大，且「小安」何時能歸隊還是未知數。

楊志豪提到，蔣淯安先前的感冒還沒完全痊癒，昨天碰桃園永豐雲豹雖有上陣，但仍非常不舒服，「還不確定他狀況如何，現在後衛只有曹薰襄和楊天佑，也有嘗試讓其他人帶過半場，但效果都沒有小安好。」

英熊今天出現22失誤，光失誤就讓特攻拿下22分，特攻當家後衛林韋翰更有單場8抄截演出，差點就演出特別的抄截「大三元」。

今天繳出11分、12助攻、8抄截的林韋翰不諱言，英熊少了蔣淯安，對位上特攻有優勢，「我用經驗去干擾他們，就成功了。」

沒能擋住特攻在主場奪下例行賽龍頭，楊志豪點出防守問題，「基本上都讓他們得到103分以上，身體尺度還沒適應。」他提到，特攻球員對抗性都非常好，「上強度」後就讓自家球員出現許多失誤，球員必須建立更好觀念，「裁判沒有吹哨，還是要保持侵略性。」