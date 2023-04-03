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T1聯盟／新北中信拋彩帶 總教練李逸驊：總冠軍再拋1次

中央社／ 台北3日電
中信詩攻總教練李逸驊(中舉旗)。 T1聯盟提供
中信詩攻總教練李逸驊(中舉旗)。 T1聯盟提供

T1新北中信特攻今天以103比88輕取台啤英熊，提前拿例行賽第1。中信球團大動作慶祝，比賽結束瞬間球迷拋下黃色彩帶，總教練李逸驊笑說：「先練習一下，總冠軍我們再拋1次」。

中信特攻在T1職業籃球聯盟元年，以17勝13敗排在例行賽第3，季後賽首輪不敵台中太陽。今年第2個賽季，新北中信更上層樓，提前拿下例行賽龍頭寶座。

中信球團特地引進「棒球文化」，雖然只是拿下例行賽戰績龍頭，但賽後不但拋下黃色彩帶，甚至還製作例行賽的冠軍帽、冠軍T恤，以及球員宣言等「封王」的球團活動。

李逸驊說：「很開心這麼多球迷到現場來加油，也更確定季前我們都找歐洲洋將，打歐洲球風的路線是對的，籃球就是團隊運動，像今天我們有7人得分上雙位數，就再次證明團隊球風更適合亞洲球員。」

新北中信特攻 台啤英熊 台中太陽

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