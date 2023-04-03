PLG／勇士聯名忍者龜 4月唯一主場周強強合作

PLG衛冕軍台北富邦勇士4月份只有一周主場首度與IP角色《忍者龜Teenage Mutant Ninja Turtles》聯名合作，4月22、23日打造「忍者龜：勇者不懼」主題周，一同變種合體對抗強敵。

勇士22日出戰福爾摩沙台新夢想家，23日交手桃園璞園領航猿，形同季後賽前哨戰。球團今天宣布與忍者龜跨界合作，22日進場球迷即有機會獲得忍者龜眼罩及主視覺手舉牌，23日則送出勇者必備雙管主視覺加油棒，數量有限送完為止；兩日進場還贈送利口樂檸檬香草潤喉糖。

專屬為忍者龜四名成員所設計的勇士出任務，包含「李奧納多完美按錶」、「撈圈高手多納太羅」、「唱跳王米開朗基羅」、「拉菲爾丟丟PIZZA」及「跳跳忍者龜」，挑戰者必須效仿忍者龜團員的特質和專長來完成任務，挑戰成功者將獲得精美獎品；中場活動邀請球迷一同挑戰「烏龜烏龜翹」及「再暈也要找龜殼」，勇士主場神預測的成功者更有機會獲得手機。

勇士美食攤位準備了CHOiCE Gelato手工冰淇淋、滿上仙草飲、炸雞大獅、forty4cafe、FEED ZONE CAFÉ單車．早午餐，還有忍者龜最熱愛、最不可或缺的披薩，薩朵披薩餐酒館SALTO Pizzeria&Bistro，讓所有吃貨們把籃球賽當buffet在吃。

除了豐富的主場活動外，台北富邦勇士本次與TMNT忍者龜品牌公司取得周邊聯名商品開發合作，包含多款T恤、帽T服飾、帽子、襪子、背包等單品配件、日常生活必備之馬克杯及鑰匙圈等多樣聯名商品。