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T1聯盟／上季爐主高飛 獵鷹主場射日闖季後賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
谷毛唯嘉第二節替補上場扮演板凳暴徒，個人獨拿10分另有4助攻。圖／獵鷹隊提供
谷毛唯嘉第二節替補上場扮演板凳暴徒，個人獨拿10分另有4助攻。圖／獵鷹隊提供

上季戰績居T1聯盟「爐主」的台南台鋼獵鷹隊，第2個賽季打出不同面貌，今天在土洋發揮下以118：97擊敗台中太陽隊，確定以戰績第2名晉級季後賽。

上季季中接下總教練兵符的劉孟竹提到，獵鷹去年是墊底的球隊，「今年改變得非常快，竄上第二名位置，在這邊感謝球團大力的支持下，讓我們能夠有這麼好的環境，也感謝我的球員們。雖然本季在大換血的情況下改變這麼大的陣容，不管他們以前是哪支球隊，來到獵鷹大家都像家人一樣，感情非常好，練習、比賽的過程都願意分享溝通，非常感謝他們對球隊的付出跟努力，有他們才會有現在的獵鷹隊。」

主場迎敵的獵鷹，今天除洋將德古拉、布拉「拉拉連線」持續發揮，本土球員也接連出來接管比賽，首節有簡偉儒單節8分進帳，谷毛唯嘉第二節替補上場扮演板凳暴徒，個人獨拿10分另有4助攻，助隊半場打完握有19分領先；胡凱翔易籃後也貢獻13分，第四節領先更一度達43分，改寫聯盟單節最大分差紀錄。

獵鷹最後5分鐘就派上全替補，最後以118：97成功在主場射日，成為聯盟龍頭新北中信特攻隊後的第2支晉級隊伍。

獵鷹射手簡偉儒、胡凱翔今天各有3顆外線，助隊闖進季後賽的簡偉儒說：「只能開心現在一下，季後賽的強度是非常強，要繼續準備好季後賽。」副隊長胡凱翔霸氣說，季前就很有信心會晉級，「不只晉級還要打到冠亞軍。」

台南台鋼獵鷹隊闖進T1聯盟季後賽。圖／獵鷹隊提供
台南台鋼獵鷹隊闖進T1聯盟季後賽。圖／獵鷹隊提供

新北中信特攻

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