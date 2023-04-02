PLG／夢想家啦啦隊嗲功干擾失效 林書豪：我打職業籃球13年

「哈佛小子」林書豪2月首度造訪福爾摩沙台新夢想家隊主場，第四節罰球時夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以扭腰、擺臀等動作干擾罰球，成另類話題，今天高雄17直播鋼鐵人隊再度造訪台中洲際迷你蛋，這次「Formosa Sexy」改以「嗲功」干擾林書豪，但成效不彰，林書豪8罰全把握，率隊以89：79踢館成功，隊史首度在迷你蛋奪勝。

「Formosa Sexy」今天在林書豪罰球時一起嬌聲大喊林書豪名字，但林書豪仍穩穩罰進2罰，全場攻下25分的他笑說：「不是我驕傲，這是我第13年打職業隊、職業籃球。」

林書豪季中加入PLG，目前出賽9場，每場平均上罰球線6.9次，命中率超過9成，近4場合計已23罰全進。面對「Formosa Sexy」干擾，林書豪強調沒想太多，「有時候無法控制會聽到，我會覺得她們用她們全力去做她們的工作，我OK，尊重，可是也很好笑，就是這樣子。」

戰績聯盟墊底的鋼鐵人，在林書豪加盟後勝場數快速累積，今天更是先發五人得分都達兩位數，攻下10分的王律翔分享說，林書豪不只上場上的經驗和處理球讓他收穫很多，連場下看影片和自律態度都是學習榜樣。