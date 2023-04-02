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NCAA／巴特勒跳投絕殺對手 聖地牙哥州大隊史首闖冠軍戰

中央社／ 綜合外電報導
聖地牙哥州大後衛巴特勒（Lamont Butler，左）跳投絕殺對手。 美聯社
聖地牙哥州大後衛巴特勒（Lamont Butler，左）跳投絕殺對手。 美聯社

靠著巴特勒（Lamont Butler）壓哨跳投絕殺，聖地牙哥州立大學今天在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽「最終4強」以72比71力克佛羅里達大西洋大學，隊史首度挺進冠軍戰。

美聯社報導，巴特勒賽後表示：「太不可思議了，這正是我想交出的表現。很高興那球有進，現在我很為全隊開心。」

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）此役一度被攻勢流暢的佛羅里達大西洋大學（FloridaAtlantic University, FAU）打得無力招架，落後多達14分，但之後他們運用擅長的防守，慢慢將比數拉近。

靠著窒息式的防守，聖地牙哥州大讓佛羅里達大西洋大學攻勢受阻。比賽倒數36秒，李狄（Jaedon LeDee）近距離跳投讓聖地牙哥州大把比數追成只差1分後，佛羅里達大西洋的戴維斯（Johnell Davis）上籃沒進，聖地牙哥州大搶下籃板球後沒喊暫停，直接把球交給巴特勒。

讀秒階段，巴特勒運球到底線，發現沒辦法出手後，再往外繞，之後後撤步創造空間，跳投壓哨得手。

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