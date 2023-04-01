籃球／新竹體育館今起一連3周開打SBL、WSBL 高虹安受邀開球

2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽今天起在新竹市立體育館展開為期3周賽程。首場賽事由台灣銀行對上彰化柏力力，新竹市長高虹安今晚受邀到場開球，她表示，市府跟中華民國籃球協會共同主辦難得的籃球盛會，希望藉此行銷新竹。

竹市府指出，目前進入SBL第四階段及WSBL第三階段例行賽賽事，將在新竹體育館產生階段性冠軍，各隊均進入拚搶季後賽名額的關鍵時刻；SBL本屆4支隊伍的實力接近，WSBL台元本屆已三勝衛冕軍國泰人壽，兩隊交手已成為本屆最精彩對決。

教育處處長童鳳嬌表示，4月1日至4月16日的周末賽事門票採單一票價，每張300元（票券不分場次，可觀看當日所有賽程），新竹市民於比賽當天入場時出示身分證明文件，即可享購票享半價優惠，期盼透過此次合作，促進新竹市的運動觀光發展。

高虹安表示，SBL睽違4年後終於重返新竹市進行比賽，同時今天也是WSBL首次跨出雙北來到新竹市來舉辦，歡迎8支參賽隊伍來到新竹市立體育館比賽，本階段賽事相當關鍵，將在新竹產生出階段性冠軍，攸關本季排名，球迷都相當關注新竹賽事。