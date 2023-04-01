T1聯盟／艾夫伯狂轟50分無效 雲豹不敵太陽重回墊底

T1職業籃球聯賽今天進行的桃園雲豹主場迎戰台中太陽，這場「爐主大戰」儘管雲豹洋將艾夫伯狂轟50分，但終場雲豹仍以97比101不敵太陽，戰績跌回聯盟墊底。

作客的台中太陽，上半場以52比48領先，第3節最多取得12分領先，但雲豹努力追分，只可惜3節結束，仍以9分落後。

第4節雲豹雖然靠著艾夫伯不斷單打得手，但太陽眾將輪番出擊，終場前52秒，雲豹靠著霍華德罰球追到97比99的2分落後，幸好太陽洋將萊斯接下來2罰俱中，還是穩穩留下比賽勝利。

雲豹洋將艾夫伯維持超好手感，全場攻下50分，霍華德拿下11分、19籃板，但太陽也有洋將萊斯攻下38分，莫爾特里也拿下18分。

太陽拿下這場勝利後，戰績又超越雲豹回到聯盟第5，而落敗的雲豹則再度回到墊底位置。

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