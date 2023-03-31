T1聯盟／妙喻兩大聯盟合併話題 錢薇娟：就像兩岸關係

台灣兩大職業籃球聯盟PLG、T1，是否會合併的話題最近引發熱議。T1聯盟會長錢薇娟今天提出妙喻：「現在兩聯盟就像是兩岸關係，上頭各自努力，但私下各球隊交流很頻繁。」

台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟，今天在出席「WINTaiwan X女性給力計畫」記者會時，做出上述表示。

台灣目前籃球聯賽共有P. LEAGUE+聯盟、T1兩個職業聯盟，加上一個半職業、由中華民國籃球協會主導的超級籃球聯賽（SBL），總計共16支球隊。過去幾天盛傳，政府有意整併國內籃球聯盟，讓各隊實力、球員可以更加均衡。

錢薇娟說：「我可以保證，到目前為止，真的沒有任何政府的官員或者力量介入這個問題，如果真的發生了，那應該也是差不多到需要坐下來談的階段，但現在就真的是每個聯盟各自努力的狀況，也沒談過合併的話題。」

錢薇娟也提出一個很妙的比喻：「現在T1跟PLG就像是兩岸關係，領導者都各自為了聯盟努力打拚，創造更好的環境，但其實私底下各球團之間都是好朋友，互動交流也都很頻繁。」

錢薇娟提到：「不管將來會不會合併，其實兩聯盟的交流都可以先做，像是明年賽季前的熱身賽，就可以嘗試舉辦跨聯盟性質的對抗賽，不要只想看到2聯盟總冠軍對打，這樣又會落入誰強誰弱的爭議話題。」

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