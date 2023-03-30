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T1聯盟／台女控與霍華德交往被劈腿 雲豹：不過問球員私事
T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前被拍到和白人女性手牽手同遊高雄，隨後一名網友在Dcard上爆料表明自己與霍華德交往過程而且瀝瀝在目，對於遭到霍華德劈腿，令她覺得難過傷心，故事是真是假令人質疑，但也引發熱烈討論，然而雲豹球團則是私下回應此事。
根據《ET運動雲》報導，雲豹球團回覆說：「球團不會過問私人交友狀態，謝謝大家的關心！」。而霍華德本人目前針對此事，尚未有任何回應。
征戰NBA多年的霍華德並未結婚，然而傳出有私生子，他也大方承認，經他本人認證的就有5位，此次則是被人拍到在台灣白人女子同遊小琉球、高雄。
在出遊之事被爆料後，馬上有其他一名台灣女性網友在Dcard上爆料，表示自己透過朋友和霍華德認識，魔獸和她交往期間信誓旦旦的表示，「寶貝我在台灣只有妳」，因此對霍華德與其他女性出遊之事，感到難過。
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