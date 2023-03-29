T1聯盟／來球場過兒童節！獵鷹推樂園主題周

T1聯盟戰績暫居第2的台南台鋼獵鷹隊，本周重返主場，適逢兒童節推出「獵鷹樂園」主題周，球團推出繪圖活動，讓孩童有機會帶走兒童節禮物，賽後還可以與獵鷹大哥哥們合影，為連假留下美好回憶。

獵鷹4月1日將碰衛冕軍高雄全家海神隊，4月2日碰台中太陽隊，兩日賽前分別邀請台南JHBL勁旅東原國中籃球隊隊長與「桌球王子」江宏傑擔任開球嘉賓，也請到在地學童東原國中大鼓隊、協進國小啦啦隊帶來精彩的賽前表演。

配合樂園主題，獵鷹球團同時推出2款「獵鷹手繪圖」著色活動，當日進場的小朋友可於驗票入場領取獵鷹樂園繪圖紙一張，每日前50名還可兌換獵鷹與玉兔文具聯名色鉛筆；除了體驗繪圖外，也可讓小孩自己爭取兒童節禮物，只要拿著進場發送的留言便利貼，寫下應援話語，並黏貼相對應球員應援區域，參與者索取號碼券，於第三節節間由主持人選出當日中獎號碼，有5位幸運兒可獲得白色小鷹仔短T。

歡慶兒童節，「鷹SHOP」現場也推出兒童尺寸的小鷹仔限定優惠，球團兩天賽後也將舉辦獵鷹球員合影會，凡穿著獵鷹服飾或手持獵鷹商品，即可兌換賽後合影會號碼牌，每日限額30位，兌完為止，季票會員則優先保留活動名額。首日參與球員有阿修羅、吳岱豪、呂冠霆、簡偉儒、吳彥侖和韓杰諭，第二場有谷毛唯嘉、李漢昇、德古拉、陳靖寰、呂濟而和胡凱翔。 凡穿著獵鷹服飾或手持獵鷹商品，即可兌換賽後合影會號碼牌，每日限額30位兌完為止。圖／獵鷹隊提供

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