籃球／兩職業聯盟合併議題引發網路討論 台灣籃球名人堂協會發聲明澄清致歉

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟桃園雲豹隊以來話題不斷，除了場上表現外，在NBA風情萬種的他是否會在台灣傳出緋聞，也是球迷茶餘飯後焦點。日前，有網友在Dcard發文表示，朋友在旗津老街

2023-03-29 12:04