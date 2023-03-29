籃球／兩職業聯盟合併議題引發網路討論 台灣籃球名人堂協會發聲明澄清致歉
PTT台籃討論版，從昨天開始，針對台灣兩大職業籃球聯盟P聯盟與T1聯盟合併的議題進行熱烈討論，網友表達那些球隊該留下、那些球隊該解散，然而始作俑者台灣籃球名人堂協會，於今天發表聲明，針對昨天在淡江大學裕隆隊邱大宗教練的演講，有學員發問兩聯盟整合問題，協會人員給了不適當的答覆，卻引發網路討論，向兩聯盟及外界致上歉意。
昨日上午在淡江大學邱大宗教練名人專題講座中，在進行Q&A協會同仁答覆一位聽眾問題，本協會同仁不經意就有關兩個聮盟會不會整合之一事， 未經查證，就將先前耳聞之政府會有動作整合之傳聞脫口而出， 造成廣大討論並造成兩個聮盟之困擾，本協會特此表達歉意!
同時，並對兩大聮盟經營有成，把台灣職籃經營有聲有色表示敬意， 至於是否整合一事，純屬本協會同仁個人意見，不代表協會立場，若造成聯盟困擾在此表達歉意。
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