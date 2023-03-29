T1聯盟／網友驚見魔獸旗津與女伴約會 知情人士說明女方身分

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟桃園雲豹隊以來話題不斷，除了場上表現外，在NBA風情萬種的他是否會在台灣傳出緋聞，也是球迷茶餘飯後焦點。日前，有網友在Dcard發文表示，朋友在旗津老街遇到霍華德與女伴約會，引來球迷熱烈討論。

根據3月27日，《魔獸的新女友？》一文，有網友目睹霍華德與一名女性牽手漫遊旗津老街，親近的互動不禁讓人們懷疑兩者之間的關係，不少網友都開玩笑，他是在為20年後的台灣籃壇努力，「之後將有第一個台灣人加入NBA。」

不過，也有自稱「知情人士」的人跳出來留言，說明自己認識霍華德，「坦白說魔獸本人我是有接觸 他家也去過幾次，他的大概的行程也參與過部分。」並指出該女性並非台灣人，兩人只是陪伴關係，「對方就美國女人，不用那麼繪聲繪影。」

T1賽季已接近尾聲，如承諾般待完整季的霍華德目前場均23.8分、16.6籃板、4.9助攻，或許不如外界設想般「宰制聯盟」，但言行舉止帶來的話題，卻已相當顯著。

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