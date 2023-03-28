U18東岸聯盟／30日開打 東體3隊喊話都晉4強

U18東岸聯盟棒球賽將於30日開打，地主台東體中今年木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，球員們更有方向，此次分3隊參賽，目標都是晉級4強，透過比賽增加曝光、備戰選拔賽。

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽將於30日在台東開打，也是今年4月初東部最受關注的青棒層級賽事，舉辦此賽事的目的，是有感於台東球隊外出比賽，經費、交通往返都是很大的負擔，東部球員資質突出，只是缺比賽磨練，透過邀請外縣市隊伍交流切磋，讓球員快速累積經驗。

東岸聯盟2017年首屆舉辦時規模僅6隊，每年逐步增加，今年共18隊參賽，預賽分3組打單循環賽，比賽採7局制，每組積分前2名球隊晉級決賽，預賽3月30日開打，冠軍將於4月4日出爐。

台東體中今年在高中棒球聯賽（木棒組）拿下隊史最佳季軍，此次分東體紅、東體白隊，另外與成功商水組成台東縣聯隊參賽，目標3隊都晉4強。

台東體中隊教練高鵬翔表示，東體白隊以可打玉山盃國手選拔賽的球員為主體，木棒聯賽的班底多在此隊，紅隊是拚王貞治盃選拔賽陣容，台東縣聯隊內的球員以磨練導向，也藉此觀察成功商水的球員，有機會之後玉山盃合作。

台東體中木棒聯賽打出好表現，跟眾多強隊較勁沒有太大的落差，高鵬翔表示，球員們感覺更有方向，無論未來要升學或選秀，更知道自己要做什麼，低年級的球員看到學長們的好表現，也會連帶受到正向影響。

東岸聯盟每年3月底、4月初舉行，各隊參賽目標大同小異，希望透過高強度比賽找選拔賽最合適的隊形，也藉此觀察對手陣容、預先做判斷；此外，這也是除了選拔賽之外，中職選秀前的另一個高強度比賽，也讓想打職棒的球員多一次曝光機會。

今年木棒聯賽4強球隊都沒有缺席，冠軍隊穀保家商分兩隊參賽，除了穀保家商隊外，另以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成新北市聯隊參賽；木棒聯賽亞軍普門中學也分兩隊參賽，除了普門中學隊，另外也與三民高中、高苑工商組成高雄市聯隊參賽。

宜花東球隊參賽隊伍還有羅東高工、玉里高中、花蓮體中和成功商水，西部另一支青棒強權平鎮高中也沒有缺席，另外還有壽山高中、北科附工、西苑高中、麥寮高中、美和高中，以及由善化高中為主體與台南海事、白河商工組成的台南善化聯隊。

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