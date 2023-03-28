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台灣籃球名人堂專題講座2.0 邱大宗教練淡大開講「用生命教球」

聯合新聞網／ 綜合報導
邱大宗教練演講。 台灣籃球名人堂協會提供
邱大宗教練演講。 台灣籃球名人堂協會提供

由社團法人台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座2.0」，28日上午於淡江大學邀請現任裕隆納智捷男籃總教練邱大宗主講他的籃球人生。邱大宗教練生涯逾20載，執掌過台灣SBL、中國CBA多隊兵符，也曾擔任國家隊助教。

帶過無數球隊穿梭兩岸，曾短暫當過球員的他在轉戰做教練邱大宗「用生命教球」他說，做為一位教練需要有綜合能力才能體現實力，連球員的食衣住行都要叮嚀關心，執教方案建立零距離的溝通。

在大陸執教多年的邱大宗，分享他在對岸的執教經歷和遇到的種種困境，但他都一一克服，並用「福田用心耕」的哲學勉勵在場學生，要懂得感恩並用心去做好每件事包括學習，也談到去對岸執教的甘苦談和美麗的景色風光與人文趣事。

目前台灣職業隊興起，吸引許多嚮往職籃發展的學生，邱大宗也談到職業與業餘的最大不同，也用魔獸來台灣打球的例子，為台灣籃壇帶來龐大的利益與商機。談到與洋將的溝通，邱大宗說，在場上遇到很多大牌明星的NBA球員，要摸清楚球員的脾氣了解他的習性。

在球場上身經百戰的邱大宗也看到籃球現實面，也看到台灣與對岸的環境大不同，他說，現在在台灣打球的本土球員跟洋將真的很幸福，球迷素質好又熱情，啦啦隊也很漂亮，也鼓勵往籃球追夢的學生，要精緻勤奮，而不是平庸美麗，要為美滿人生做出貢獻。

籃球名人堂第四場將在清華大學邀請世新男籃、女籃總教練何正峰老師來開講，聽他分享自己超過二十年的執教經驗。

邱大宗教練(左)演講與台灣名人堂理事張思敏(左)。 台灣籃球名人堂協會提供
邱大宗教練(左)演講與台灣名人堂理事張思敏(左)。 台灣籃球名人堂協會提供

邱大宗教練演講，現場學員聆聽。 台灣籃球名人堂協會提供
邱大宗教練演講，現場學員聆聽。 台灣籃球名人堂協會提供

邱大宗教練演講。 台灣籃球名人堂協會提供
邱大宗教練演講。 台灣籃球名人堂協會提供

邱大宗教練演講，學員提問 台灣籃球名人堂協會提供
邱大宗教練演講，學員提問 台灣籃球名人堂協會提供

淡江大學 世新 法人 清華大學

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